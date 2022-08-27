Ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi - Son Dakika
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Ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi

27.08.2022 13:38
Ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi

Okulların açılmasına sayılı günler kala ebeveynleri ve öğrencileri okul alışverişi heyecanı sardı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ebeveynleri ve öğrencileri okul alışverişi heyecanı sardı. Çocuklarını kahvaltı yapmadan okula göndermek istemeyen ebeveynlerin en pratik tercihlerinin başında ise tost makineleri veya katı meyve sıkacakları gibi ürünler geliyor.

Uzun bir yaz tatilinin ardından ilkokuldan liseye milyonlarca öğrenci okula dönmeye ya da başlamaya hazırlanıyor. Bu süreçte hem öğrencileri hem de ebeveynlerini kırtasiyeden teknolojik eşyalara kadar okul alışverişi heyecanı sararken elektronik perakendecisi MediaMarkt, çocuklarını okula kahvaltı yapmadan göndermek istemeyen ebeveynler için kısa rehber hazırladı. Markanın dönem dönem açıkladığı rehberlerin sonuncusu ise okul öncesi kahvaltıların en pratik ve lezzetli olanlarından tost makineleri ve portakal suyu gibi lezzetlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan katı meyve sıkacaklarına yönelik.

4 - 6 dilimli olanlar ideal

MediaMarkt'ın kategori uzmanlarının verdiği bilgiye göre, tost makinelerinde ideal olan dilim sayısı 4 - 6 arasında değişiyor. Döküm plakalı olanların önerildiği tost makinelerinde otomatik kapanan ve ayarlanabilir olanlar, hayatı kolaylaştırması açısından öneriliyor. Buna ek olarak hem iyi bir tost yapmak hem de farklı yemekleri pişirmek için makinenin yüzey kaplaması büyük önem taşıyor. Ayrıca ısı derecesi ayarlanabilir tost makineleri; kullanıcılarına sabahları tost, akşamları ise güzel bir ızgara keyfi yapma imkanı tanıyor.

Parçaları yıkanabilir olsun

Katı meyve sıkacaklarında ise öne çıkan özelliklerin başında parçalarının yıkanabilir olması ile damlatmama özelliği geliyor. Bunun yanı sıra 800-1000 watt arası güce sahip olan katı meyve sıkacakları da ideal bir kullanım sunuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi - Son Dakika

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