 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, 2024 yılında alınacak muayene ve damgalama bedelleri belirlendi. Uzunluk, hacim, kütle ölçüleri ve şişelerde beher kalıp için farklı bedeller uygulanacak. Otomatik olmayan tartı aletleri, otomatik tartı aletleri, hareket halinde bulunan yol araçları, gaz, su, elektrik sayaçları, taksimetreler, egzoz gazı ölçme cihazları, takograf cihazları ve hız ihlal tespit donanımları için de farklı muayene ve damga bedelleri belirlendi.

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi
30.12.2023 - 08:53,
Abone Ol

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletleri için 2024 yılında alınacak muayene ve damgalama bedelleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama bedelleri, uzunluk ölçüleri için 8 lira, hacim ölçekleri için 50-150 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 50-500 lira olacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama bedeli 3 bin 395 lira olarak tespit edildi.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga bedeli 199 lira ile 8 bin lira aralığında uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 1484 lira ile 2 bin 472 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu bedel 5 bin lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 106-1000 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 100 lira olarak belirlendi.

Muayene ve damgalama bedelleri gaz sayaçları için sınıfına göre 59 lira ile 473 lira, su sayaçları için anma debisine göre 12 lira ile 65 lira, elektrik sayaçları için ise 34 lira ile 256 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 397 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga bedelleri 333 lira ile 888 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene bedeli 495 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 5 bin 574 lira, saha harici muayene için 3 bin 186 lira alınacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaşım, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi - Son Dakika


08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08
Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37
Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi

Son Dakika
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37 Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 09:06:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement