Oltu'da Çiftçilere Hibe Patates Tohumu Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Oltu'da Çiftçilere Hibe Patates Tohumu Desteği

Erzurum'un Oltu ilçesinde çiftçilere 103 ton sarı ve beyaz sertifikalı patates tohumu hibe edildi. Proje, çiftçilerin üretimini artırmayı ve gelirlerini desteklemeyi amaçlıyor.

10.04.2025 22:38
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Çiftçilere hibe patates tohumu desteği

ERZURUM - Erzurum'da çiftçileri desteklemek ve üretimi artırmak için çiftçilere yüzde 103 ton sarı ve beyaz sertifikalı patates tohumu dağıtıldı.

Erzurum'un Oltu İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Oltu Patates Üretiminin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Oltu'daki çiftçilere %70 hibe ile 103 ton sarı ve beyaz sertifikalı patates tohumu dağıtıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje çerçevesinde, Oltu'daki çiftçilere 103 ton tohumluk patates verildi. Dağıtılan bu tohumlardan yaklaşık bin 225 ton patates elde edilmesi bekleniyor.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, tohumluk patateslerin dağıtımı sırasında çiftçilere bilgi aktardı. Mahalle muhtarları, devletin tohumluk patates desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, marketlerde patatesin 30-40 liradan satılırken, kendilerine yüzde 70 hibe ile sadece 9 liraya verildiğini belirttiler.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projeye verdiği destekle ilgili olarak, "Oltulu çiftçilerimizi teşvik etmek amacıyla DAP üzerinden yapılan projede tohumluk patates dağıttık. Burada üretici arkadaşlarımıza şunu söyledim; çiftçilerimizin ürettiği patatesleri satın alıp güzelce paketleyip, Ankara'da tanıtmak üzere bürokrasiye hediye edeceğiz. Hem ürettiğimiz ürünün tanıtımını yapacağız hem de üreticimize destek vermiş olacağız" dedi.

DAP Başkan Yardımcısı Melih Kirişçi ise, "Bugün Oltu'da 343 çiftçimize 103 ton tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun memnuniyetini ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah çiftçilerimiz en iyi ürünleri elde ederek ailelerine kazanç sağlarlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, "Oltu İlçemizde, Oltu İlçe Müdürlüğümüz ve DAP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz patates dağıtım projesindeyiz. 103 ton patatesi çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Toplamda 150 dekar alanda patates ekimi gerçekleştireceğiz. Projenin toplam tutarı 3 milyon lira. Çiftçilerimizin katkısı %30, DAP'ın hibesi ise %70. İnşallah projenin çıktısı olarak 1225 ton patates üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposunda gerçekleşen törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, DAP Başkan Yardımcısı Melih Kirişçi, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan ve MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam katılarak, tohumluk patates dağıtımını gerçekleştirdi.

Bu proje, Oltu'nun patates üretimini desteklemek ve çiftçilerin daha verimli ve kaliteli ürünler elde etmesini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Oltu'da Çiftçilere Hibe Patates Tohumu Desteği - Son Dakika

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