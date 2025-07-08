ON Dijital Bankacılık'tan Ücretsiz Döviz Transferi - Son Dakika
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Ekonomi

ON Dijital Bankacılık'tan Ücretsiz Döviz Transferi

08.07.2025 11:26
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ON Dijital Bankacılık, Visa ile işbirliği yaparak döviz transferlerini yıl sonuna kadar ücretsiz sunacak.

ON Dijital Bankacılık, 200'den fazla ülkede geçerli küresel ödeme ağına sahip Visa ile yeni bir işbirliği başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ON Dijital Bankacılık ile Visa arasındaki işbirliği kapsamında, mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek döviz transferleri yıl sonuna kadar ücretsiz sunulacak. İlk aşamada Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye transfer imkanı sağlanacak.

Müşteriler, ON Mobil uygulamasının "Transferler" menüsü üzerinden Amerikan doları, Kanada doları, avro ve sterlin cinsinden gerçekleştirecekleri para transferlerinde herhangi bir ücret ödemeyecek.

Visa Direct, Türkiye'de ilk kez ücretsiz sunulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, ON Dijital Bankacılık olarak, Visa Direct'in hesaba para transferi hizmetini çok yakında Türkiye'de ilk kez müşterilerine ücretsiz sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özcan, Visa ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğiyle, yurt dışı yabancı para transferlerinde müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Müşteriler para transferlerini, geleneksel yöntemler ile gerçekleştirdiğinde transferin tamamlanmasının birkaç gün sürebildiğini, muhabir banka masrafları gibi ücretlerin de transfer maliyetini yükselttiğini hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:

"ON Mobil üzerinden kullanılabilecek bu uygulamayla, işlemleri hızlı ve güvenli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu hizmeti yıl sonuna kadar tamamen ücretsiz olarak sunacağız. Bugünün dijital dünyasında hız ve maliyet, müşteriler için en önemli faktörler arasında yer alıyor. ON Dijital Bankacılık, müşterilerimizin bu beklentisine yanıt vererek, yurt dışı para transferlerini 2025 sonuna kadar masrafsız şekilde ve hızla gerçekleştirebilmelerine olanak sunuyor. Önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük ederek, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak yenilikçi ve değer yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de küreselde uluslararası para transferlerinin, milyonlarca insan için önemli ve günlük bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çekti.

Yurt dışındaki sevdiklerine ya da iş ortaklarına para göndermek isteyen kullanıcıların ortak beklentisinin, hızlı, kolay ve güvenli bir deneyim yaşamak olduğunun altını çizen Mümin, "Visa Direct platformumuzla bu önemli ihtiyaca yönelik bir çözüm sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan küresel deneyimimiz ve altyapımızla geliştirdiğimiz bu yenilikçi çözümü, Burgan Bank'ın dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık üzerinden daha fazla müşteriye sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ON Dijital Bankacılık'tan Ücretsiz Döviz Transferi - Son Dakika

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