Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli yarı otomatik bal süzme makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli yarı otomatik bal süzme makinesi dağıtıldı

Ordu\'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli yarı otomatik bal süzme makinesi dağıtıldı
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Ordu'da 'Arıcımıza Güç, Balımıza Değer' projesi kapsamında 92 arıcıya yüzde 70 hibe desteğiyle yarı otomatik bal süzme makinesi teslim edildi. Makinelerin arıcıların iş yükünü azaltıp bal verimini artırması hedefleniyor.

Ordu'da, arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin iş yükünün azaltılması amacıyla 92 arıcıya yüzde 70 hibe desteğiyle yarı otomatik bal süzme makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Arıcımıza Güç, Balımıza Değer" projesi kapsamında, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, 92 arıcıya yarı otomatik bal süzme makineleri teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, törende yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 2024 yılında üretim planlamasına geçtiklerini ve balın bu planlamadaki önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi. Bal üretimini daha üst sıralara taşımak amacıyla arıcılara yönelik çeşitli desteklerin sürdüğünü belirten Çelik, "2024 yılından bu yana baktığımızda arıcılığa yüzde 300'ün üzerinde destek vermişiz. Bu artarak devam edecek çünkü Ordu arıcılığın merkezi" dedi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da proje kapsamında teslim edilen yarı otomatik bal süzme makinelerinin arıcıların işlerini daha hızlı ve zahmetsiz şekilde yapmalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Ay, makineler sayesinde arıcıların daha az yorularak daha fazla bal verimi elde edebileceğini kaydetti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, arıcılara yönelik bu tür faydalı desteklerin devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve arıcılar katıldı.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli yarı otomatik bal süzme makinesi dağıtıldı - Son Dakika

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