Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişte

Ordu\'da Fındık Fiyatları Yükselişte

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini belirtti. Şubat ayında 50 randımanlı fındığın fiyatı serbest piyasada 115 liraya kadar çıktı. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da artması ve yükselişin nisana kadar devam etmesi bekleniyor.

19.02.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Fındık fiyatının şubatta da yükselişini sürdürdüğünü belirten Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 115 liraya kadar çıktığını aktardı.

Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını öngördüklerini ifade ederek, yükselişin nisana kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Arslan Soydan, Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement