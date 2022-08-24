Fındıkta patoz zamanı - Son Dakika
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Fındıkta patoz zamanı

24.08.2022 14:25
Fındıkta patoz zamanı

Ordu'da geçen haftalarda hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındık, patoz ile ayıklanıyor.

Ordu'da geçen haftalarda hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındık, patoz ile ayıklanıyor. Yılda yaklaşık bir buçuk ay çalışan patozcular, bu sezon bir saatlik çalışma karşılığında bin TL ücret alıyor.

Doğu Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık, resmi olarak 13 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Bu yıl hasada erken başlayan üreticiler, fındıklarını harmana getirerek patoz ile kabuğundan ayırmaya başladı. Her yıl ortalama bir buçuk ay kadar gece gündüz çalışan ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için yoğun mesai sürüyor. Geçen yıl 350 TL olan patozun saatlik çalışma ücreti, bu yıl ise bin TL olarak belirlendi.

"Bu sene saatlik ücret bin TL"

Ordu'da fındık patoz işi ile uğraşan Metin Çelik, "Çok şükür sezon güzel geçiyor. Çalışmak durumundayız, müşterilerimize yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Burayı tamamladıktan sonra farklı bir harmana gideceğim. Şuan günlük yaklaşık 10 saat çalışıyoruz, daha az olduğu zamanlar da oluyor. Yaklaşık bir ay süre daha devam edeceğiz. Fındık işinde yılda bir aydan fazla çalışıyoruz. Gece-gündüz demeden vatandaşlara hizmet ediyoruz. Kimi zaman yorgun düşüp uykusuz kalıyoruz ancak işimize devam ediyoruz. Bu sene patoz fiyatları saatlik bin TL olarak belirledik, geçtiğimiz yıl 350 TL civarındaydı" diye konuştu.

Cengiz Ürel isimli fındık üreticisi, sezonun yağmurlu ancak güzel geçtiğini, fındığı az beklediklerini fakat geçen seneye oranla mahsulün fazla olduğunu söyledi. Ürel, TMO tarafından fiyat açıklanmasına rağmen manavların fındık fiyatlarını açıklamadıklarını, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Hüseyin Keskin isimli üretici de hasat sezonundan memnun olduklarını ancak kendi bahçesinde çürük fındık oranının yüksek olduğunu, fındık toplama işlemlerini bitirdiklerini söyledi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta patoz zamanı - Son Dakika

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