Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda - Son Dakika
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Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda

28.02.2022 18:52
Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda

Ordu'da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında cezaevindeki mahkümlar tarafından imal edilen bin 500 adet toplu taşıma durağının kurulumu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla 19 ilçede devam ediyor.

Ordu'da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında cezaevindeki mahkümlar tarafından imal edilen bin 500 adet toplu taşıma durağının kurulumu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla 19 ilçede devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile imzalanan "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü kapsamında yürütülen proje ile hükümlüler tarafından modern duraklar üretiliyor.

Hükümlüler tarafından üretilen ve Ordu'nun 19 ilçesinde ilçe merkezleri ve birçok kırsal mahallede kurulumu yapılan duraklar her yaştan vatandaşın beğenisini kazanıyor. Proje kapsamında imal edilen bin 500 adet durağın bin 155 adedinin kurulumu tamamlanırken Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin belirlediği noktalar da ise kurulum çalışmaları devam ediyor. - ORDU

Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda
Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda
Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanlığı, İnfaz, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da hükümlü ve mahkumların ürettiği duraklar yollarda - Son Dakika


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