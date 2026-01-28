Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 300 binden fazla kışlak ilaçlanıyor - Son Dakika
Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 300 binden fazla kışlak ilaçlanıyor

Ordu\'da kahverengi kokarcaya karşı 300 binden fazla kışlak ilaçlanıyor
28.01.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 300 binden fazla kışlağın ilaçlanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarla, kışlak ilaçlaması ve biyosidal ilaç kullanımı 2024 yılı sonuna kadar devam edecek.

Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 300 binden fazla kışlağın ilaçlanması hedefleniyor.

Bölgede etkili olan ve özellikle 2024 yılında fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında kışlak ilaçlaması devam ediyor. Bakanlık tarafından ilaç desteği sunulurken, tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, belediyeler ve muhtarlıkların el birliğiyle oluşturulan ekip, yüksek kesimli bölgelerden başlayarak, sahil kesimlerine kadar ilaçlamalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar ile kahverengi kokarcaların kış mevsimini geçireceği kapalı alanlar ilaçlanıyor.

"Mücadeleler ile 2025 yılında fındığımızı kurtardık"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2024 yılının sonbaharından itibaren kahverengi kokarcaların kışlaklara geçmesi ile birlikte ekip kurularak, biyosidal ilaçlar ile mücadele başlatıldığını söyledi. Soydan, "2024 yılı sonu ve 2025 yılı bahar sezonunda yaklaşık 300 bin kışlak ilaçlama noktası yapıldı. Bu mücadelenin devamında üreticilerimiz kışlak ilaçlamasından sonra kimyasal mücadeleyi sürdürdü. Bunun sonunda ise 2025 yılın fındığımızı kurtardık, toplar ve satar hale geldik. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç desteği ve paydaş kurumların destekleri hep birlikte mücadele yürütüldü" dedi.

"Bu mücadelede başarılı olmak istiyoruz"

"Bunun devamının gelmesi gerekiyordu, şu anda tüm kutrumlar birlik olarak ilaçlamalara devam ediliyor" diyen Soydan, "Çünkü kahverengi kokarcalar kışlaklara girmiş durumda, nisan ayına gelene kadar, hava sıcaklığı 17-18 dereceye yükselene kadar buralardan çıkmayacaklardır. Biz de hava şartlarına göre bu kışlaklarda ilaçlamaya devam ediyoruz, yapılmadığı sürece ürünlerimize ciddi zararları olacaktır. Geçen yıllarda yapılan mücadelenin faydasını görerek, şimdiki mücadelemizi yapıyoruz. İnşallah bunda başarılı olmak istiyoruz, yapılan çalışmaların da olumlu sonuçlarını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedef 300 binin üzerinde"

Kahverengi kokarcaya karşı 2026 sezonunda hedefin 300 binden fazla kışlağın ilaçlanması olduğunu belirten Soydan, "Bazı evler, samanlıklar gibi yerler kapalı olabiliyor. Biz, eğer gurbette olanlar varsa bu yapıların anahtarlarını mutlaka akrabalarına ya da muhtarlarına bırakmalarını istiyoruz. Çünkü kışlak ilaçlaması yapılmayan bir tek noktanın bile kalmaması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Ordu, Doğa, Son Dakika

