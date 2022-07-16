Meralarda yürütülen ıslah çalışmaları ot verim ve kalitesini artırdı - Son Dakika
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Meralarda yürütülen ıslah çalışmaları ot verim ve kalitesini artırdı

16.07.2022 12:48

Ordu'da son yıllarda meralarda yürütülen ıslah çalışmaları hem ot hem de hayvan et ve süt kalitesine katkı sağladı.

Ordu'da son yıllarda meralarda yürütülen ıslah çalışmaları hem ot hem de hayvan et ve süt kalitesine katkı sağladı.

Meraların ıslahına yönelik çalışmaların yürütüldüğü kentte, 190 bin küçükbaş, 165 bin büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında mera alanlarının son derece önem arz ettiğini söyledi.

Ordu genelinde yaklaşık 50 bin hektar mera alanı olduğunu ifade eden Yılmaz, buralarda gerekli tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yılmaz, çalışmanın tamamlanmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve DOKAP'ın sağladığı kaynaklarla mera ıslah çalışmaları yürütüldüğünü kaydederek, meralar için 38 proje yürütüldüğü, bunlardan 33'ünün tamamlandığını, kalan 5 projenin halen devam ettiğini aktardı.

"200 tonun üzerinde gübre meralarda atıldı"

Projeler kapsamında meralara son iki yılda 200 tonun üzerinde gübre atıldığına işaret eden Yılmaz, "Özellikle Kabadüz ile Mesudiye'ye bağlı yaylalarımızın tamamında gübreleme çalışmaları yaptık. Önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimizdeki meraların ıslah çalışmasına ise Bolaman Havzası Projesi kapsamında devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, meralardan hayvanların daha etkin şekilde faydalanabileceği 250 civarında suluk, kaşınma kazığı ve tuzluk gibi yapıları da tesis ettiklerini belirterek, sulukların boş kalmaması için bölgede su depoları yaptıklarını, bu projelerin hayvancılık sektörüne önemli katkı sunduğunu söyledi.

"Hayvan yetiştiricileri bu durumdan son derece memnun"

Bu projelerle meralardaki ot verimliliği ve kalitesinin çok ciddi şekilde artırılmasına yönelik imkan sağlandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ot veriminin ve kalitesinin artması demek hayvancılık işletmelerimizin kaba yem ihtiyacının büyük oranda karşılanması demektir. Ayrıca bu sayede besicilik yapanların maliyetleri de düşmüştür. Bundan sonraki süreçte de meralar üzerindeki ıslah çalışmalarını devam ettirmek suretiyle hayvancılık işletmelerimizin kaba yem ihtiyaçlarını bu alanlardan karşılamak istiyoruz. Şu anda hayvan yetiştiricileri bu durumdan son derece memnun. Onlar da bu uygulamaların devam etmesini istiyor. Biz de bakanlığımızın bütçe imkanları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yılmaz, meralarda yürütülen bu çalışmaların etkisinin, hayvanların et ve süt kalitesine de yansıyacağına dikkati çekerek, "Hayvanlar kaliteli kaba yemle besleneceğinden et ve süt verimi de artmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Bazı besiciler de çalışmaların hayvanları için oldukça faydalı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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