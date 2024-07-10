Ordu\'da Sel ve Heyelan Sonrası Fındık Bahçelerinde Hasar

Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da etkili olan sel ve heyelan sonrası fındık bahçelerinde kısmi hasarların olduğunu söyledi.

Ordu'da 7 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak, İkizce ve Çaybaşı ilçesinde sel ve küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle İkizce Çaybaşı ilçesi başta olmak üzere civar ilçelerdeki fındık bahçelerinde de hasarlar meydana geldi. Oluşan heyelanlar nedeniyle fındık ağaçları uçarken, sağanak sonrası ise fındık çotanakları döküldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle fındık çotanaklarında dökülmeler var. Heyelanlardan dolayı fındık ocaklarının, toprakla beraber uçtuğunu biliyoruz. İkizce ve Çaybaşı ilçesi ağırlıklı çevre ilçelerde de etkili olan yağış sonrası hasarlar oldu. Rekolteyi ciddi oranda etkileyecek bir durum yok ancak sigortası olan üreticilerimiz ihbarlarını oluşturabilirler. Tabi bununla ilgili önemli bir zarar varsa kaymakamlıklar, belediyeler, tarım müdürlükleri ve ziraat odaları gerekli çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi. - ORDU