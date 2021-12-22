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Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika

Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor

22.12.2021 13:37

Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor Ordu'da haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında durgunluk yaşanırken, esnaf geçmiş yıllara göre işlerinde yüzde 50'nin üzerinde azalma olduğunu belirtti.

Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor

ORDU - Ordu'da haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında durgunluk yaşanırken, esnaf geçmiş yıllara göre işlerinde yüzde 50'nin üzerinde azalma olduğunu belirtti.

İnsanların, haftanın belirli günlerinde kurulan ve sebze-meyve başta olmak üzere çeşitli ev ihtiyaçlarının karşıladığı pazarlarda durgunluk yaşanıyor. Pazarcılar, insanların artık ihtiyaçları oldukları ürünleri azar azar satın aldığını, şehir merkezinde yaşayan vatandaşların bir kısmının da köylerine çekildiğini ifade ediyor. Bazı esnafın tezgahlarını da kurmadığı pazar alanlarında ürün fiyatları ise 4-10 lira arasında değişiyor. Esnaf, bu aylarda en çok yeşillik ürünlerinin satıldığına dikkat çekiyor.

"Geçmişteki işler yok"

Altınordu ilçesinde çarşamba günleri kurulan pazar alanında esnaf olan Orhan Karadeniz, insanların idareli geçinmek adına az ürün aldıklarını belirtti. Karadeniz, "Geçmişteki işleri beklersek o işler şuan yok, halde ve esnafta işler zayıf. Tüketim az olduğu için pazardaki vatandaş da azalıyor. İnsanların çoğu da köylerine gitti. Yine de Allah bereket versin diyeceğiz, olanla idare edeceğiz. Herkes elini taşın altına koyup idare edecek. Fiyatlar da normal, bu ayda fiyatlar 4-10 TL, arasında. İnsanlar yeşillik alıyor, pahalı mal almıyorlar. Pırasa ve havucun kilogramı 4 lira, insanların da bu ürünlere talep göstermesi gerekiyor. Biz vatandaş için buradayız" dedi.

"Piyasada sebzeden ucuz ürün yok"

Metin Camcı isimli pazarcı esnafı da hareketliliğin azaldığını ifade ederek, "Şu anda bana göre piyasada sebzeden ucuz bir şey yok. Talep de az ama en fazla yeşilliğe talep var. Biber ve patlıcan fiyatlarının yüksek olması bu aylarda normaldir, kilosu 10 lira ama bu şartlara göre pahalı. Bugün patates 5 liradan satılıyor, fasulye de yazın 7 lira iken şimdi 12 buçuk liradan satılıyor" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor
Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor

Karadeniz, Esnaf, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da semt pazarında durgunluk yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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