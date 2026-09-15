Ordu'da üretici fındıkta TMO'ya akın etti, 180 liralık ürüne 250 lira - Son Dakika
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Ordu'da üretici fındıkta TMO'ya akın etti, 180 liralık ürüne 250 lira

Ordu\'da üretici fındıkta TMO\'ya akın etti, 180 liralık ürüne 250 lira
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Ordu'da TMO'nun 50 randıman kabuklu fındığa 250 lira vermesi, serbest piyasadaki 180 lira seviyesindeki fiyatla aradaki farkı 70-80 liraya çıkarınca üreticiler kuruma yöneldi. Alım noktalarında yoğunluk yaşanırken randımanı yüksek ürünlere ek fiyat farkı uygulanıyor.

Ordu'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım noktalarında yoğunluk yaşanırken, serbest piyasada 180 lira seviyelerinde işlem gören 50 randıman kabuklu fındığın TMO tarafından 250 liradan alınması üreticilerin kuruma yönelmesini sağlıyor.

Fındık hasadını tamamlayan üreticiler, günler öncesinden aldıkları sıra doğrultusunda Ordu'nun farklı noktalarında bulunan TMO alım depolarına gelerek ürünlerini teslim ediyor. Alım öncesinde fındıkların gerekli kontrolleri yapılırken, randıman ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Belirlenen randımana göre fiyatlandırılan fındıkların bedelleri ise üreticilerin banka hesaplarına yatırılıyor.

Serbest piyasa ile TMO arasındaki fiyat farkının yaklaşık 70-80 liraya ulaşması, üreticilerin tercihini TMO'dan yana kullanmasını sağlıyor. TMO'nun 50 randıman kabuklu fındık için açıkladığı 250 liralık alım fiyatının yanı sıra, randımanı yüksek ürünlerde üreticilere ek fiyat farkı uygulanıyor.

"260 liranın üzerinde sattım"

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nden fındık üreticisi Haki Uğur, 53,5 randıman gelen ürününü TMO'ya 260 liranın üzerinde bir fiyata sattığını belirterek, üreticilerin kaliteli ürün elde etmek için bahçelerinin bakımına önem vermesi gerektiğini söyledi. Uğur, "2026 yılı hasadımızı yaptık ve bugün itibariyle çok şükür 53,5 randıman geldi. Orta vadi olduğumuz için güzel fındığımız oldu. TMO bu yıl bazı kriterleri yükseltti, bu nedenle memnunuz ancak bir de tonaj da artarsa üreticilerimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Gerekli bakımını yaptığımız fındıkta hak ettiğimizi alacağız inşallah. Ben 260 liranın üzerinde sattım, tabi piyasaya göre her zaman TMO daha iyi. Üretici bakımlarını güzel yapıp, iyi kurutup fındığını teslim etmeli" dedi.

"180 lira ile 250 lira arasında çok fark var"

Fındık üreticisi Hüseyin Şahin ise hasadını yaptığı ürünü yüksek fiyat nedeniyle TMO'ya satmak için getirdiğini ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun, bizi tüccarlara teslim etmedi. 180 lira ile 250 lira arasında çok fark var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da üretici fındıkta TMO'ya akın etti, 180 liralık ürüne 250 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da üretici fındıkta TMO'ya akın etti, 180 liralık ürüne 250 lira - Son Dakika
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