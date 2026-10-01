Ordu\'da üreticiler fındığını satmak yerine Ünye\'deki tesiste işletiyor

Ordu'da fındık hasadının tamamlanma aşamasına gelmesiyle ürünün çeşitli aşamalarda işlenerek hazırlanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Fındığını satmak yerine işleyerek değerlendirmek isteyen üreticiler, yerel tesislerden kırım, kavurma, kıyma, ezme ve paketleme hizmeti alıyor.

Tesislere getirilen fındıklar, üreticilerin talepleri doğrultusunda çiğ veya kavrulmuş olarak hazırlanmasının yanı sıra baklava ve tatlılarda kullanılan pirinç fındık, krokan, fındık ezmesi ve sürülebilir çikolataya dönüştürülüyor.

Ünye ilçesinde fındık işleme tesisi bulunan kadın girişimci ve çikolata şefi Demet Topcu Helvacı, AA muhabirine, özellikle 1 ila 2 ton ürünü bulunan küçük ve orta ölçekli üreticilerden talep aldıklarını söyledi.

Üreticilerin fındıklarını farklı şekillerde değerlendirerek ürünlerinden daha fazla gelir elde etmeyi amaçladığını belirten Helvacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel yöntemde ürün doğrudan tüccara veriliyordu. Şimdi ise üretici fındığını bize getiriyor. Kendi ihtiyacına ve pazarlama tercihine göre işletiyor. Çiğ veya kavrulmuş fındığın yanı sıra baklava ve tatlılarda kullanılan pirinç fındık, krokan, fındık ezmesi veya sürülebilir çikolata yaptırabiliyorlar. Bu durum doğrudan üreticinin cebine katma değer olarak yansıyor."

Helvacı, Ordu'nun fındık üretiminde önde gelen illerden biri olmasına rağmen işlenmiş ve markalaşmış ürün konusunda daha fazla gelişime ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, "Ordu'da üretim çok fazla ama katma değerli marka üretimi noktasında henüz tam anlamıyla adımızı duyurabilmiş değiliz." dedi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek nem oranı nedeniyle fındığın muhafaza koşullarının önem taşıdığına dikkati çeken Helvacı, ürünleri farklı gramajlarda vakumlayarak teslim ettiklerini anlattı.

Helvacı, fındığın kalitesinin korunması için işleme ve paketleme aşamalarında gerekli hassasiyeti gösterdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bölgemiz çok nemli olduğu için fındığın kalitesini korumak oldukça zor. Bu yüzden ürünleri kesinlikle vakumlamadan teslim etmiyoruz. Müşterimizin isteğine göre 500 gram, 1 kilogram veya 2 kilogramlık özel vakumlu paketler hazırlıyoruz. Böylece üreticimiz fındığını veya fındıktan yapılan ürünleri evinde 1 yıl boyunca tazeliğini koruyarak güvenle tüketebiliyor."