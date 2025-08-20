Ordu'daki Fındık Projesi ile 10 Bin İşçi ve 3 Bin Bahçe Sahibi Yararlanıyor - Son Dakika
Ordu'daki Fındık Projesi ile 10 Bin İşçi ve 3 Bin Bahçe Sahibi Yararlanıyor

20.08.2025 10:53  Güncelleme: 10:55
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi, işçi ve üreticilerin memnuniyetini artırarak yerli iş gücü ve gelir sağlayan önemli bir girişim oldu. Proje ile fındık hasadı sürecinde 10 bin işçi ve 3 bin bahçe sahibi fayda sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan, işçi ve üreticiler memnun eden 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesinden şimdiye kadar 10 bin işçi, 3 bin bahçe sahibi yararlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen proje, hem üreticilerin yerli işçi bulma sorununu çözüyor hem de fındık toplayarak gelir elde etmek isteyen Ordululara ekmek kapısı oluyor. Böylece hem üretici hem de işçi mağduriyet yaşamıyor, milyonlarca lira ise Ordu ekonomisine kalıyor.

Geçen günlerde başlayan fındık hasadı ile 6'ncısı gerçekleştirilen proje bu yılda oldukça ilgi görüyor. Proje sayesinde üretici ile buluşturulan işçiler bahçelerde fındık hasadını sürdürüyor. Ordu'nun birçok ilçesinde kurulan fındık toplama ekipleri, proje vasıtası ile üretici ile buluşturularak istihdam ediliyor. Bir yandan bahçe sahibini mutlu eden proje bir yandan da aile ekonomisine katkı sunan kadınlardan eğitimi için para biriktiren öğrencilere kadar birçok kişinin de yüzünü güldürüyor.

"Proje ile yıllardır kolaylıkla bahçe buluyoruz"

Kumru ilçesinde ekip kurarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesi sayesinde Altınordu ilçesinde fındık toplayama geldiklerini aktaran ekipbaşı Öznur Tüm, projenin önemine vurgu yaptı. Bahçe sahibi bulmakta hiç zorlanmadıklarını ve yıllardır proje kapsamında çalıştıklarını altını çizen Tüm, "15-20 gündür fındık hasadı yapıyoruz. Projeden oldukça memnunuz. Böyle bir proje başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi bizi arayarak bahçelere yönlendiriyor. Bu proje sayesinde iş buluyoruz, boş kalmıyoruz" dedi.

Üreticilerin olduğu kadar işçilerde bu projeden oldukça memnun kalıyor. Bu proje sayesinde birçok ilçede fındık topladıklarını ifade eden işçiler, aile ekonomilerine katkı sağladıklarını belirttiler. Projenin üretici gibi kendilerine de mutlu ettiğini vurgulayan işçiler, kendilerine bu imkanı sunan Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
