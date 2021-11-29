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Organize sanayi için yeni yer müjdesi - Son Dakika

Organize sanayi için yeni yer müjdesi

29.11.2021 10:24
Organize sanayi için yeni yer müjdesi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Doğu Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan Erzurum'da organize sanayi bölgesi için yeni bir yer belirleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Doğu Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan Erzurum'da organize sanayi bölgesi için yeni bir yer belirleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çalışmaların belirli bir aşamaya geldiğini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "İlimizin ekonomik anlamda güç kazanması, yeni yatırımcıların kente gelmesinin sağlanması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması için bir süreden beri AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir girişimlerde bulunmaktaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in de katkı sunduğu çalışmalar son aşamaya geldi. Organize Sanayi'nin kurulacağı alan belirlenmiş olup ayrıntılar üzerinde çalışılmaktadır." dedi.

Organize sanayi bölgesi için yer belirleniyor

Türkiye'nin dördüncü Organize Sanayi Bölgesinin 1968 yılında Erzurum'da kurulduğunu hatırlatan Başkan Öz, "1. Organize Sanayi Bölgemizde bugün 5 bin 250 kişi istihdam edilmektedir. 2. OSB'nin de tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle bu rakam daha yukarılara taşınacaktır. Yakın bölgemizde yer alan ülkelerde yaşanan karışıklıklar, beş sınır kapısına yakınlığıyla ihracata uygun bir kent olan Erzurum'u çekim merkezi haline getirecektir. Bu noktadan hareketle biz de yatırımcılarımıza yeni alanlar sağlamak ve her alanda çözümler üretmek için çabalarımıza devam ediyoruz. Gelişmelerden süreç içerisinde kamuoyunu ayrıca bilgilendireceğiz" dedi.

Milli eğitime 350 milyon TL ek ödenek

Milli Eğitim alanında da çalışmaların devam ettiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, okulların güçlendirme, onarım ve yapım işlerinin toplam proje bedelinin 620 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Çalışmaların Milli Eğitim il Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Devlet ve İl Yapım Programı ile 14 yeni okul/kurum yapılması, 44 okulda güçlendirme işi; Mesleki Eğitim'de 1000 Okul Projesi kapsamında 7 okulda büyük onarım, 55 birleştirilmiş sınıflı okulda WC'lerin yenilenip sınıflara kalorifer tesisatı çekilmesi, 90 okulda bakım onarım işi, 9 adet öğretmen lojmanı yapımı için harcanan 195 milyon TL ile 2022 yılında yapımına başlanması planlanan 32 yeni okul ve kurum için gönderilen 350 milyon TL ve 150 okulun doğalgaz dönüşümleri için gönderilen 75 milyon TL ödeneklerle 401 yeni yapım ve onarım işinin toplam proje bedeli 620 milyon TL'ye ulaştı. Güçlendirme ve onarım çalışmaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu okullarımızda öğrenim gören çocuklarımız süreçten olumsuz etkilenmemeleri adına yakın okullara yönlendirilmiş durumdadır. Hem eğitim sürecini hem yapılan çalışmaları yakından takip etmekteyiz" dedi.

Okullarda doğalgaz dönüşümü tamamlanacak

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir'in girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul yapımı için 350 milyon TL ek ödenek çıkarıldığını belirten Başkan Öz, "İlimizde 16 adet ilkokul, 7 adet ortaokul, 2 adet öğretmenevi, 3 adet pansiyon, 1 adet yemekhane, 2 adet atölye ve 1 adet meslek eğitim merkezi olmak üzere toplamda 32 adet yapım işi kabul edilmiş durumdadır. 2022 yılı içinde diğer yapım işleri için yeni bir ek ödenek çıkarılması için de çalışmalar devam etmektedir. Bakanlık tarafından gönderilen ek ödenekle ilk olarak doğalgaz hattı bulunan tüm ilçelerimizde okullarımız doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilecek. 300 okulda ise iyileştirme çalışmaları yürütülecek." diye konuştu.

Sekmen: 1527 okulun onarımını yaptık

Tarihi ve kültürel bir birikime sahip olan kadim şehir Erzurum'un bünyesinde barındırdığı zenginliklerle Anadolu'nun en önemli kavşak noktalarından biri olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise eğitime önem verdiklerini belirterek, "Erzurum, milli ve manevi ruhları barındıran bir serhat kentidir. İlim ve bilimin beşiği şehrimizde 'Eğitim en büyük önceliğimizdir' diyerek Erzurum'da 6 yılda 1527 okulumuzun bakım ve onarımını yaptık." diye konuştu.

Eğitime verdikleri önem gereği çeşitli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Sekmen, "6 yılda il genelinde 7 bilgi evi, 17 ESMEK ve içerisinde toplam 160 bin kitap bulunan 16 da kütüphane inşa ettik. Bilgi evlerimiz, çocuklarımızın eğitim hayatına inanılmaz bir destek sağladı. Bilgi Evlerimiz, içerisinde okuma salonu, etüt merkezi, bilgi bankası ve kütüphaneleri barındırarak bilgiye erişimin en kolay olduğu bir eğitim merkezi olarak tasarlandı. Şehrimizin ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'ndan şimdiye kadar 250 bin vatandaşımız faydalandı. 6 yılda 1500 kursa katılan hemşehrilerimiz, bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bu kuruluşta birer meslek sahibi oldu. Kişisel birikimi yükseltmek, meslek edindirmek, aktif üretici olmak ve gelir elde etmek gibi birçok özelliğe sahip olan bu sosyal doku projesiyle tabiri yerindeyse bir İstihdam ve Sanat Okulu olarak tanımlanan ESMEK'lerde, bu eğitim yuvalarında şehrimizin ekonomik sorunlarına çözüm bulmaktayız. Arzu edilen gençliğin inşaası için de elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız. İlimizde üniversite gençliği için Atatürk Üniversitemizin bünyesinde Gençlik Aktivasyon Merkezi inşaa ettik. Öğrencilerimizin günlük yaşamdaki temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Çamaşırhane, online araştırma merkezi, kütüphane, saha satrancı, golf, bahçe bilardosu ve akıllı kafeden oluşan bu merkezde gençlerimiz kitap okuyup, araştırma yaparak geleneksel zeka oyunlarıyla boş vakitlerinde bilgi dağarcıklarını geliştiriyor. Gençlik Aktivasyon Merkezimiz, gençlere sosyal, kültürel ve entellektüel bir ortam da sunuyor." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Organize sanayi için yeni yer müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Emin Öz, Türk Lirası, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Organize sanayi için yeni yer müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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