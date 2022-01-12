Orman Köylüsüne 12,3 Milyon TL destek

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan orman köylerinde ikamet etmekte olan vatandaşların yerinde kalkınmasını sağlamak, hayat kalitesini ve gelir seviyesini artırmak, orman teşkilatı ile yöre halkı arasındaki ilişkileri güçlendirmek, orman üzerindeki baskıyı azaltmak ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla 2021 yılında da ORKÖY Kredi Destekleri artarak devam etti.

Bölge Müdürlüğünce orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza Orköy projeleri kapsamında; 8 aileye Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi, 13 aileye Güneş Enerjili Elektrik Üretim Sistemi, 16 aileye Traktör, 1 aileye Tomruk Çekici Vinç (Tambur), 1 aileye Motorlu Testere (Kabuk Soyma Aparatı), 18 aileye Fenni Arıcılık, 52 aileye Süt Koyunculuğu, 136 aileye Süt Sığırcılığı olmak üzere çeşitli proje türlerinde toplam 245 aileye 9 milyon 130 bin 973 TL destek verildiği, bu desteğin yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i geri ödemeli faizsiz kredi olarak sağlandığı belirtildi.

Ayrıca 2021 yılında Erzurum ilinde ORKÖY kredileri haricinde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında; 212 aileye Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi, 25 aileye Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Sistemi, 23 aileye Pelet Sobası, 150 aileye Dam Örtülüğü olmak üzere çeşitli proje türlerinde toplam 410 aileye 3.209.534 TL tamamı hibe olmak üzere destek sağlandı.

Erzurum Bölge Müdürlüğünce orman köylerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla yürütülen Orköy projeleri kapsamında 2021 yılı programlarının yüzde 100 gerçekleşme ile başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi. - ERZURUM