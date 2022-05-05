Orta Afrika Cumhuriyeti'nde mali durum endişe verici - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Herve Ndoba ülkesinin mali durumunun endişe verici olduğunu açıkladı.

Ndoba yaptığı açıklamada, devlet hazinesinin durumunun iyi olmadığını, beklenen dış bütçe desteğinin alınamadığını, bazı bakanlık bütçelerinde yüzde 40-60 kesinti yapılacağını açıkladı.

Yirmiden fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.