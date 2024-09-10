Ortaca\'da Zerdeçal Üretimi Artırılıyor

Ekonomi

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zerdeçal yumrularının fenolojik durumunu inceledi, üretim sürecine dair önemli veriler elde edildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretim ve bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında zerdeçal üretimini artırmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yüzde 75 oranında hibe desteği ile çiftçilere teslim edilen zerdeçal yumrularının çıkış sonrası yapraklarının fenolojik durumu titizlikle incelendi.

Son yıllarda doğal beslenme trendlerinin artmasıyla, zerdeçal ve türevlerine olan talep de yükseliyor. Bu proje, yerel üretimi destekleyerek bölge ekonomisine katkıda bulunmayı ve çiftçilerin gelir seviyelerini artırmayı amaçlıyor. Yapılan incelemelerde, zerdeçal yumrularının sağlıklı bir şekilde geliştiği ve iklim şartlarına uyum sağladığı gözlemlendi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zerdeçal üretiminin artırılmasıyla birlikte sağlıklı yaşam seçeneklerinin de çeşitleneceğini belirtiyor. Bu tür projelerin, hem tarımsal sürdürülebilirliği hem de halk sağlığını desteklemede kritik olduğunu vurgulayan yetkililer, zerdeçal üretimi ile bölge çiftçilerinin gelecek yıllarda ciddi kazanç elde etmesini hedefliyor. - MUĞLA