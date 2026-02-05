Başkan Aydın: "Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk" - Son Dakika
Başkan Aydın: "Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk"

Başkan Aydın: "Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk"
05.02.2026 18:32  Güncelleme: 18:39
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda, afetlere yönelik çalışmalar ve Ramazan ayındaki iftar organizasyonları hakkında bilgi verdi. 100 adet Afet Acil Durum Müdahale İstasyonu kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Osmangazi Belediyesi'nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Aydın, afetlere yönelik çalışmalara ilişkin, "Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk" dedi.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Erkan Aydın, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenleri anarak, geride kalan aileleri ile tüm millete başsağlığı dileklerini iletti. Kentsel dönüşümün deprem gerçeği nedeniyle öncelikli gündemleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Aydın, "Çiftehavuzlar Kentsel Dönüşüm Alanı 15 bin metrekarelik, yaklaşık 236 bağımsız bölümün olacağı bir alan. Bir buçuk yıldır bunun üzerine çalışıyoruz. Vatandaş rızası ve onayı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Belediyenin yaklaşık 2 bin metrekareye yakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ise 2 bin 400 metrekareye yakın payı bulunuyor. Ancak Bakanlığın da hak sahibi olduğu protokol henüz onaylanmadığı için süreç 7-8 aydır ilerleyemiyor. Şu anda her şey hazır. Protokol imzalanır imzalanmaz tahliye, yıkım, ihale ve inşaat sürecine hızla başlanabilecek. Biz burada açık ihale yöntemiyle, kabaca tahminimiz yüzde 50 kat karşılığı sözleşme ve ruhsat ile proje onayından sonra 24 ayda teslim hedefleniyor. Protokolde belediye ve bakanlığa toplam 14 daire düşüyor; önerimiz 8 dairenin Bakanlığa, 6 dairenin belediyeye bırakılması ve kalan hakların vatandaş lehine kullanılması yönünde. Ancak Bakanlık 14 dairenin tamamını talep ettiği için uzlaşı sağlanamadı. Bu konuda anlaşma sağlanması halinde sürecin önünde başka bir engel bulunmuyor. Proje o şekilde imzalanırsa biz hemen yarın başlayıp, hızlı bir şekilde tahliye, yıkım, ihale, inşaat sürecine başlamaya hazırız" dedi.

"100 adet afet acil durum müdahale istasyonu kurmayı hedefliyoruz"

Afetlere yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Aydın, "Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk. Soğanlı, Yeşilova, Tuna, Emek Adnan Menderes, Sırameşeler, Çırpan, Alacahırka, Demirtaş Cumhuriyet ve Hüdavendigar'da konteynerlerimiz hazır. Yoğun mahallelerde 32 metrekarelik konteynerler var; içinde kadın-erkek tuvaleti, telefon şarj üniteleri, hijyen malzemeleri, battaniye ve acil durumda lazım olabilecek tüm ekipmanlar bulunuyor. Daha küçük mahallelerde ise bunun yarısı büyüklüğünde konteynerler yer alıyor. Aynı zamanda mahalle gönüllülerimize eğitimler veriyoruz, okullarda çocuklarımıza afet bilinci kazandırıyoruz. Bu yıl 45 mahallemizde daha büyük konteyner ilave yapacağız. Yıl sonuna kadar ise 100 civarında Afet Acil Durum Müdahale İstasyonu kurmayı hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinde maalesef -20 derecelerde insanların donarak öldüğünü gördüm. İlk etapta hayatta kalan, elinde imkan, alet ve edevatı olan birçok kişinin hayatta kaldığına şahit olduk" açıklamalarında bulundu.

"Günlük 3 bin vatandaşımıza iftar ikram edilecek"

Bunun yanı sıra Ramazan ayında yapılacak çalışmalara değinen Başkan Aydın, "Ramazan ayı boyunca, farklı noktalarda her gün iftar vererek yaklaşık 100 bin vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Günlük ortalama 3 bin kişiye iftar ikram edilecek. Erzak ihalesi tamamlandı. Yaklaşık 15 bin gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Ne yazık ki bu yardımlara ihtiyaç duyan vatandaş sayısı her geçen gün artıyor; ancak biz imkanlarımız doğrultusunda kimseyi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Ayrıca Ramazan boyunca 5 ayrı noktada iftar dağıtımı yapılması planlanıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erkan Aydın, Osmangazi, Ekonomi, İftar

Başkan Aydın: 'Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk'

Başkan Aydın: "Afet Acil Durum Müdahale İstasyonlarımızı şu ana kadar 9 mahallemizde kurduk"
