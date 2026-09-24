Osmaniye Valisi Serdengeçti yer fıstığı hasadına katıldı, 50 bin ton hedefleniyor - Son Dakika
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Osmaniye Valisi Serdengeçti yer fıstığı hasadına katıldı, 50 bin ton hedefleniyor

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Osmaniye Valisi Serdengeçti yer fıstığı hasadına katıldı, 50 bin ton hedefleniyor
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Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli yer fıstığı hasadı başladı; kent genelinde 125 bin dekar alanda üretim yapan çiftçiler tarlalara girdi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yeni sezonda 50 bin ton üretim ve yaklaşık 5 milyar lira ekonomik getiri beklediklerini söyledi.

Osmaniye'de yetiştirilen coğrafi işaret tescilli yer fıstığında hasat dönemi başladı.

Kent genelinde 125 bin dekar alanda üretim yapan çiftçiler, hasat mesaisi için tarlaların yolunu tuttu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde hasat etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, traktörle yer fıstığı topladı.

Hasat edilen ürünler, kurutulduktan sonra fıstık işleme tesislerine götürülecek.

Rekolte hedefi 50 bin ton

Vali Serdengeçti, gazetecilere, coğrafi işaret tescilli yer fıstığının Osmaniye için vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi.

Yeni sezonda 50 bin ton fıstık üretimi beklediklerini dile getiren Serdengeçti, "50 bin ton üretim, yaklaşık 5 milyar liralık ekonomik getiri demek." ifadesini kullandı.

Serdengeçti, yer fıstığının değerini artırmak için farklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz fıstıkta çiftçilerimize artı değerler oluşturarak katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Fıstık, aynı zamanda Osmaniye'mizin Avrupa Birliği bağlamında da ilk menşeine sahip, kıymetli ve stratejik bir ürün. Bu nedenle hem tarımsal alanda hem de sanayi alanında son derece kıymetlidir."

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsünün kalorisi düşük ve protein oranı yüksek yer fıstığı üzerine çalıştığını bildiren Serdengeçti, yer fıstığı kabuğundan kedi kumu üretmek için de araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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