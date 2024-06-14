Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunun mayıs ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, otomobil piyasasında reel satış fiyatlarındaki düşüş 11 aydır devam ediyor. Ayrıca, otomobil talep endeksi nisana göre yüzde 5,2 artış gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşüş yaşandığı belirtildi.

14.06.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

sahibinden.com "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun mayıs ayı sonuçlarını paylaştı.

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan araştırmanın mayıs sonuçlarına göre reel satış fiyatlarındaki düşüş 11 aydır devam ediyor.

İkinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Rapora göre, mayıs ayı otomobil talep endeksi nisana kıyasla yüzde 5,2 yüksek olurken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla ise yüzde 17 daha düşük.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 artarak yüzde 18 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde hem ilan sayısının hem de satılan otomobil sayısının arttığı göze çarparken, otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 1,7 gün kısalarak 22,8 gün oldu.

Satılık otomobil ilan sayısının yüzde 7,2, satılan otomobil sayısı ise yüzde 12,4 arttı. BetamOtomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı geçen ayın aksine kısaldı. 2024 Mayıs verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,7 gün kısalarak 22,8 gün oldu.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatları 11 aydır düşüş gösteriyor. Reel fiyat endeksi nisana kıyasla yüzde 4,2 azalarak 175,6 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Mayıs'ta yüzde 25,7'e geriledi.

Nisanda 867 bin 813 lira olan ortalama otomobil fiyatı mayısta 875 bin 959 oldu. Ancak otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş devam ediyor. Nisanda yüzde 23,3 olan yıllık artış oranı mayısta yüzde 12,9'a geriledi.

2023 Kasım-2024 Mart arasında sürekli artan otomobil talep endeksi nisanda uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Geçen ayın aksine mayısta talep endeksi yeniden yükselişe geçerek nisan ayına göre yüzde 5,2 arttı. Otomobil talebi aylık yükselişe rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 düşük oldu.

Kaynak: AA

Bahçeşehir Üniversitesi, Sahibinden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:41:22. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement