Otomobil Piyasasında Reel Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor

Ekonomi

sahibinden.com "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun mayıs ayı sonuçlarını paylaştı.

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan araştırmanın mayıs sonuçlarına göre reel satış fiyatlarındaki düşüş 11 aydır devam ediyor.

İkinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Rapora göre, mayıs ayı otomobil talep endeksi nisana kıyasla yüzde 5,2 yüksek olurken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla ise yüzde 17 daha düşük.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 artarak yüzde 18 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde hem ilan sayısının hem de satılan otomobil sayısının arttığı göze çarparken, otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 1,7 gün kısalarak 22,8 gün oldu.

Satılık otomobil ilan sayısının yüzde 7,2, satılan otomobil sayısı ise yüzde 12,4 arttı. BetamOtomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı geçen ayın aksine kısaldı. 2024 Mayıs verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,7 gün kısalarak 22,8 gün oldu.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatları 11 aydır düşüş gösteriyor. Reel fiyat endeksi nisana kıyasla yüzde 4,2 azalarak 175,6 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Mayıs'ta yüzde 25,7'e geriledi.

Nisanda 867 bin 813 lira olan ortalama otomobil fiyatı mayısta 875 bin 959 oldu. Ancak otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş devam ediyor. Nisanda yüzde 23,3 olan yıllık artış oranı mayısta yüzde 12,9'a geriledi.

2023 Kasım-2024 Mart arasında sürekli artan otomobil talep endeksi nisanda uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Geçen ayın aksine mayısta talep endeksi yeniden yükselişe geçerek nisan ayına göre yüzde 5,2 arttı. Otomobil talebi aylık yükselişe rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 düşük oldu.