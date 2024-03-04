Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2024 Şubat Ayında Arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu. Otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 6,6 artarak 23 bin 713 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 30,6 arttı. 2024 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,6 artarak 23 bin 713 adet oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,6 oranında artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 52,11 oranında artarak 146 bin 318 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık ortalamalara göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 112,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 118 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 95,8 arttı.
Elektrikli otomobilin payı yüzde 6,7
Otomobil pazarı motor tipine göre; Benzinli otomobil satışları 97 bin 861 adetle yüzde 66,9 pay, Hibrit otomobil satışları 21 bin 594 adetle yüzde 14,8 pay, Dizel otomobil satışları 15 bin 910 adetle yüzde 10,9 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları 9 bin 772 adetle yüzde 6,7 pay ve Otogazlı otomobil satışları bin 181 adetle yüzde 0,8 pay aldı. Ayrıca 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 440,6 artarak yüzde 86,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 45,6 artarak yüzde 13,7 pay aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2024 Şubat Ayında Arttı - Son Dakika
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