Ticaret Bakanlığı, 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna' yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.
Son Dakika › Ekonomi › Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - Son Dakika