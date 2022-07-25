Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - Son Dakika
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Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

25.07.2022 16:39
Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Sıfır kilometre araçların stoklandığı şikayetlerinin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Ticaret Bakanlığı, 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna' yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

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Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - Son Dakika
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