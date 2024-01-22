Otomotiv Satış Sonrası Sektöründe 2024 Yılında Yüzde 8,82 Artış Bekleniyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) anket sonuçlarına göre, sektörde 2024 yılında yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 8,82 artış bekleniyor ve dernek üyelerinin yüzde 48,4'ü gelecek üç ayda yatırım planlıyor.

OSS, 2023 Yıl Sonu Sektörel Değerlendirme Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, otomotiv satış sonrası pazarı, 2022'nin son döneminde başlayan yükseliş trendini 2023 genelinde de devam ettirdi.

2023'ün son çeyreğinde yurt içi satışlar, önceki yılın aynı çeyreğine göre dolar bazında ortalama yüzde 15,11 artış gösterdi. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 12,59 artış görülürken, üretici üyelerde bu oran yüzde 18,92 seviyesinde gerçekleşti.

Ankette, 2024 yılıyla ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre, sektörde 2024 yılında yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 8,82 artış beklendiği gözlemlendi. Anket ayrıca, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 5,38'lik artışa işaret ediyor.

2022'de yüzde 60 olan tahsilat süreçlerinde 2023'te de bir değişiklik olmadığını ifade eden dernek üyelerinden yüzde 25,8'i tahsilat sürecinin daha iyi hale geldiğini, yüzde 19,4'ü ise daha kötüye gittiğini belirtti. 100 üzerinden değerlendirilen ve 2022 yılında 60 olan anket ortalaması ise 2023'te 52,7'ye geriledi.

Üyelerin yüzde 63,4'ü 2023 yılında istihdamını artırdı

Ankete katılan üyelerin yüzde 63,4'ü 2023 yılında istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 28'i söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2022 yılına kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 8,6 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamları birbirine yakın seyretti.

Sektördeki problemler anketin yine en dikkati çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023 yılında gözlemlediği problemlerin başında yüzde 69,9 ile "döviz kuru ve kur artışı" gelirken, yıl genelinde görülen "tedarik problemleri"nin önceki yıla göre gerilediği belirlendi.

Üyelerin yüzde 48,4'ü "kargo maliyeti ve teslimat problemleri"ni sektör için en büyük ikinci sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 46,2'si nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 38,7'si de gümrüklerde yaşanan problemlere işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 36,6'sı mevzuat değişiklikleri, yüzde 14'ü de iş ve ciro kaybını önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üreticilerin 2023 yılında kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 81,62 oldu

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre gelecek üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 48,4 ile bir önceki dönemin üzerinde gerçekleşti.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 43,8'i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 56,8'e yükseldi. Dağıtıcı üyelerde ise bu oran yüzde 50'den yüzde 42,9'a geriledi. Ankete katılan üyelerin yüzde 17,2'sinin önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi. Daha kötüye gidecek diyenlerin oranı ise yüzde 32,2 olarak belirlendi.

Üreticilerin 2023 yılında kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 81,62 olarak gerçekleşti. Bu oran 2022'de yüzde 74,48 idi. 2023'ün son çeyreğinde üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,49 arttı. 2023 yılının son çeyreğinde üyelerin ihracatı, 2022 yılının son çeyreğine göre dolar bazında yüzde 13,38 artış gösterdi.

"Automechanika 2024 Fuarı teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı bir ortam sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSS Başkanı Ali Özçete, 2023 yılının otomotiv ve otomotiv satış sonrası sektörleri açısından rekorlarla geçen bir yıl olduğunu ifade etti.

Özçete, sektör olarak 1,2 milyondan fazla araç ile tarihin en yüksek araç satışının gerçekleştiği 2023 yılında, 2022'ye oranla neredeyse 5 kat fazla elektrikli araç satılmasının gelecek yıllar için tüketici eğilimleri ve satış stratejilerinin revize edilmesi adına önemli bir farkındalık yarattığını kaydetti.

Otomotiv satış sonrası sektörünün ulusal ve uluslararası etkilerden ciddi anlamda etkilenen bir sektör olduğunun altını çizen Özçete, "2023 yılının başında otomotiv sektörünü ciddi anlamda arz krizine sokan araç çipi probleminin 2023 yıl sonu ve 2024 yılı için tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz." açıklamasını yaptı.

Özçete, "2024 yılı özelinde ve gelecek yıllarda otomotiv satış sonrası sektörünü etkileyen konuların arasında ise elektrikli ve otonom araçlar için gerekli yedek parçaların üretimi, dijitalleşme, otomasyon ve robotik kullanımının yaygınlaşması gibi birçok önemli konu başlığı bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv satış sonrası sektörü olarak ihtiyaçlara karşılık verebilmek için kendilerini her geçen gün yenileme ve kapasiteyi artırma gayretinde olduklarını aktaran Özçete, ana destekçisi oldukları 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Automechanika 2024 Fuarı'nın bu yıl da sergilenen ürün ve hizmetlere ek olarak otomotiv endüstrisi profesyonelleri için tüm bu teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı bir ortam sunacağını kaydetti.