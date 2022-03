Özbekistan Tarım Bakanlığı heyeti BATEM'de - Son Dakika

Ar-Ge çalışmaları kapsamında Özbekistan Tarım Bakanlığından gelen heyet BATEM'i ziyaret etti. BATEM laboratuvarlarını gezen heyet, yapılan çalışmalar hakkında mühendislerden bilgi aldı. Heyet Başkanı Erkaboeva, "Bilimsel çalışmaları kendi ülkemize götürmek için eğitim alıyoruz. Öğrendiklerimizi en kısa sürede kendi ülkemizde uygulamaya başlayacağız" dedi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), Özbekistan'dan gelen misafirlerini ağırladı. Ar-Ge çalışmaları kapsamında Özbekistan Tarım Bakanlığından gelen heyet BATEM'de yürütülen çalışmaları inceledi. Laboratuvarları gezerek yerinde inceleme yapan heyet, mühendislerden bilgi aldı. Heyet Başkanı Sanamxon Erkaboeva, Türkiye'deki bilimsel çalışmaları kendi ülkelerine götürmek için eğitim aldıklarını belirtti.

İki ülke arasında tarımsal Ar-Ge anlamında ortak çalışmalar yapabilmek adına yapılan anlaşma kapsamında benzer çalışmaların tekrarlanacağı ifade edildi.

"Özbekistan'la ilgili Ar-Ge anlamında yapacak çok çalışmamız var"

BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, "Bu hafta Özbekistan Cumhuriyeti'nden değerli misafirlerimiz var. Karantina, Biyolojik Mücadele ve farklı konularda çalışma yapan uzmanları ağırlıyoruz. 1 haftalık program yaptık. Özellikle ülkemizdeki meyve- sebzedeki hastalık ve zararlıları, Türkiye'nin karantina mevzuatını anlatmak için buradalar. Güzel bir program oldu. İnşallah iki ülkenin kardeşliği devam eder. Bizim de Özbekistan'la ilgili Ar-Ge anlamında yapacak çok çalışmamız var" dedi.

"TAGEM dünyada bir ilki gerçekleştirdi"

TAGEM'in dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Dr. Ünlü, "Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaretlerden sonra uzun süredir Tarım Bakanlığı düzeyinde de görüşmeler yapılıyor. Tarımsal Ar-Ge anlamında ortak çalışmalar yapabilmek, birlikte bu çalışmaları yürütebilmek için anlaşma sağlandı. Özellikle TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) bundan yaklaşık 15 gün önce Türkiye'deki araştırma enstitülerinin daha rahat çalışabilmesi için dünyada bir ilki gerçekleştirdi. İlk defa Özbekistan'da TAGEM adına bir ofis oluşturdu. Bu ofisler dünyanın değişik ülkelerinde Ar-Ge yapan kuruluşların bünyesinde oluşturulacak. Bunun amacı da oradaki temsilciliklerimizle tarımsal Ar-Ge'yi daha iyi yönetebilmek" diye konuştu.

"Bilimsel çalışmaları kendi ülkemize götürmek için eğitim alıyoruz"

Özbekistan Tarım Bakanlığı Heyeti Başkanı Sanamxon Erkaboeva, "Özbekistan'dan eğitim için gelen Zirai Karantina Müdürlüğünün uzmanları olarak buradayız. Delegasyonun esas amacı; Türkiye'deki bitki sağlığı bölümündeki eğitim ve bilgileri öğrenmek. Burada öğrendiğimiz bilgileri Özbekistan'da çiftçilere aktarabilmek için arazi çalışmaları yapacağız. Son zamanlardaki bilimsel çalışmaları kendi ülkemize götürmek için burada eğitim alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrendiklerimizi en kısa sürede kendi ülkemizde uygulamaya başlayacağız"

Bitki koruma konularında kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Erkaboeva, "Buradaki eğitim çalışmaları sonunda iki taraflı iş birliği yapılarak yeni projeler geliştirilerek tarıma katkı sağlamak faydalı olacaktır. En son teknoloji bilimlerini almak ve geliştirmek için bu eğitime katıldık. Bitki koruma konularında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve kendi ülkemizde yenilikleri kullanmak istiyoruz. Öğrendiklerimizi en kısa sürede kendi ülkemizde uygulamaya başlayacağız ve bu iki devlet arasında iyi bir işbirliğine sahip olmamızı sağlayacak. Her iki devlete de tarımsal üretimlerde üretimin artmasında ve ekonomik anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Her iki devlette gerekli bilime ve tecrübeye sahip"

Bu çalışmaların her iki devlet için de olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Erkaboeva, "BATEM ile beraber tarımdaki yeni teknolojileri geliştirmeyi planlıyoruz. Her iki devletinde işbirliği için aralarında sözleşme imzalandı. Her iki devlette gıda ürünlerinin sağlıklı yetiştirilebilmesi için gerekli bilime ve tecrübeye sahip. Eğer iki devlet arasında bu tecrübeyi daha da geliştirirsek, çok daha ileri giderek sorunların çözümünü sağlamış oluruz. Gıda ürünlerini daha da iyi pazarlama şansı bulmuş oluruz ve ihracatımızın artmasını sağlamış oluruz. Bütün dünyada gıda ürünlerinin ihracatı için bilim ve teknoloji eğitimleri ve çalışkanlık gerekiyor" dedi.