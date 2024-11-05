Özge Özbay Akın ÜNLÜ & Co\'da Kıdemli Direktör Oldu

Ekonomi

ÜNLÜ & Co'nun İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörlüğü görevine Özge Özbay Akın atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım hizmetleri danışmanlığı ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co, stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Özge Özbay Akın, ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olarak atandı. Şirketin insan kaynakları stratejilerini yönetecek Akın, yetenek yönetimi ve analitik odakla projelere liderlik ederek stratejik insan kaynakları yapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, yetkin bir ekiple bireysel ve kurumsal müşterilere geniş bir yelpazede hizmet sunan ÜNLÜ & Co'nun hedeflerine katkı sağlamaktan ve böylesine güçlü bir organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Akın, "İnsan kaynakları süreçlerini yenilerken, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen önemli projelerle ÜNLÜ & Co'nun potansiyelini daha da artırmayı hedefliyorum. Bu süreçte, şirketin stratejik büyümesine ve organizasyonel gelişimine katkıda bulunacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bankacılık ve finans sektörlerinde 20 yıla yakın birikimi bulunan Akın, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesinde Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) derecesini tamamladı.

2005-2019 arasında Akbank'ta denetim ve insan kaynakları alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Akın, 2019'dan itibaren AKLease'de sorumluluk üstlendi. İnsan kaynakları, kurumsal iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında görev yapan Akın, şirketin stratejik insan kaynağı yönetimi ve dijitalleşme süreçlerine önemli katkılar sundu.