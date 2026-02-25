Özgener: Firmalara Likidite Desteği Şart

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, finansal sıkılık döneminde nakit akışı bozulan ancak üretim kapasitesi güçlü firmalar için geçici ve performans kriterine bağlı likidite destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Özgener, İZTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türk ekonomisinin gücünü artırmak için enflasyonun düşürülmesine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda uzun süren ekonomik programın etkilerini azaltmak amacıyla daha fazla mikro politika üretilmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Özgener, bu politikaların ana hedefinin sıkıntıdaki tüm şirketleri yüzdürmek olmaması gerektiğini vurguladı.

Özgener, uzun vadeli büyüme ve rekabet artışını sağlaması amacıyla politikalarda verimlilik, dijitalleşme, ihracat finansmanına erişim ve teknoloji yatırımlarının öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

Enflasyonu düşürme kararlılığından taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Özgener, "Enflasyonun sektörel, bölgesel ve gelir gruplarına özgü farklılaşan etkilerini azaltacak mikro politikaların hızla devreye alınması gerektiği fikrindeyim. Yeni küresel düzende ekonomik dayanıklılığın yalnızca para politikasıyla değil, aynı zamanda maliye politikası, yapısal reformlar, ticaret diplomasisi ve bölgesel kalkınma politikalarının eş güdümü ile sağlanabileceğine inanıyoruz." dedi.

Özgener, bu çerçevede üç alanda adım atılmasının önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İlk adım finansal sıkılık döneminde nakit akışı bozulan ancak üretim kapasitesi güçlü firmalar için geçici ve performans kriterine bağlı likidite destek mekanizmalarının oluşturulması. ikincisi rekabet baskısı altında olan sektörlerde kapasite kaybını önlemek amacıyla verimlilik ve teknoloji yatırımı şartına bağlı dönüşüm desteklerinin devreye alınması. Üçüncüsü ise bölgesel maliyet farklılaşmalarını dengelemek amacıyla üretim ve ihracat odaklı firmalara yönelik seçici ve geçici maliyet azaltıcı uygulamaların tasarlanması ve makro istikrar ile mikro dayanıklılığın birlikte sağlanmasının önem arz ettiğine inanıyoruz."