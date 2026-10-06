Öztaylan, Gönen Sera OTB'ye 2026'da 1,7 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı - Son Dakika
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Öztaylan, Gönen Sera OTB'ye 2026'da 1,7 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı

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Öztaylan, Gönen Sera OTB\'ye 2026\'da 1,7 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı
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AK Parti Milletvekili Öztaylan, Gönen Sera OTB'ye 2026'da 1,7 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı. İlk etapta kazı ve dolgu tamamlandı; altyapı ihalesi ekimde, teslim ise 2027 ilk yarısında hedefleniyor.

Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) çalışmalar sürerken, proje için 2026 yılında 1,7 milyar TL finansman desteği sağlandığı açıklandı. Projenin ilk etabında parsel bazlı kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, altyapı çalışmalarına yönelik hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, Gönen Sera OTB'de yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alınan Gönen Sera OTB'nin toplam 8 milyon metrekarelik alanda kurulmasının planlandığı belirtildi. Projenin finansman sürecinde 2026 yılı için 1,7 milyar TL kaynak sağlandığı kaydedildi.

Projenin 1 milyon metrekarelik ilk etap alanında parsel bazlı kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yatırımcıların bölgeye gelebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına yönelik hazırlıkların da sürdüğü ifade edildi. Bölgenin altyapısı kapsamında atık su, yağmur suyu, sulama ve içme suyu, yol, arıtma tesisi, jeotermal terfi hattı ve elektrik imalatlarının yapılması planlanıyor. Altyapı ihalesinin ekim ayında gerçekleştirilmesi, çalışmaların ise 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak alanın yatırımcılara teslim edilmesi hedefleniyor. Öztaylan, 2027 yılında da proje için gerekli finansman desteğinin devam etmesi amacıyla sürecin takip edildiğini belirtti.

Öztaylan açıklamasında, Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi'nin Balıkesir'in tarımsal geleceği açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, Gönen'in modern tarım, teknolojik seracılık, yüksek katma değerli üretim ve istihdam açısından önemli merkezlerden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Gönen Sera OTB'de altyapı ve yatırım çalışmalarının 2027 yılında da devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
Mehmet Cemal ÖztaylanAK PartiEkonomiGüncelSon Dakika

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