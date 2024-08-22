Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı

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Zonguldak'ta palamudun fiyatının uygun olması yoğun ilgiye neden oldu. Palamut tezgahlarda 100 lira ile 125 lira arasında alıcı buldu.

22.08.2024 18:35
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Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta palamudun fiyatının uygun olması yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta olta balıkçılığında av yasağının kalmasının ardından palamut bolluğu yaşandı. Palamut tezgahlarda 100 lira ile 125 lira arasında alıcı buldu. Palamudun fiyatını gören vatandaşlar ise tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Zeki Beybeyoğlu, "Tüm balık camiasına hayırlı olsun. Ufak balıkçılar kayıkçılar oltaya çıkıyor. Sezon 1 Eylül'de başlayacak. Ondan sonra gır gırlarımız çıkacak. İnşallah bu sene bol bereketli bir yıl olacak. Allah bize bizde halkımız vereceğiz. Şuanda palamut balığı geliyor. İlk çıktığı 200 liraydı balık bollaştı 100 lira oldu. İnsanları bekliyoruz alması için" dedi.

Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Palamut 100 liradan tezgahta yerini aldı - Son Dakika

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