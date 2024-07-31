Palamut Balığı Yeni Av Sezonu Öncesinde Bol Görünüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut Balığı Yeni Av Sezonu Öncesinde Bol Görünüyor

Palamut Balığı Yeni Av Sezonu Öncesinde Bol Görünüyor

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçıların yeni av sezonu öncesinde denizde bol miktarda palamut olduğunu belirtti. Arslan, palamutun erken görünmesinin ve deniz suyu sıcaklığının uygun olmasının umutları artırdığını söyledi. Kıyı balıkçılarının sezonun 15 Ağustos'ta açılacağını hatırlatan Arslan, uzatma ağlarıyla avın serbest olmasını talep etti.

31.07.2024 09:14
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Balıkçılar yeni av sezonunu için son hazırlıklarını tamamlarken, Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçıların geçen sezon yok denecek kadar az avlanan palamudun yeni av sezonu öncesinde denizde bol göründüğünü söyledi.

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını belirten Arslan, "Palamut emareleri kendisini gösterdi yani geçtiğimiz yıllara göre daha erken gösterdi. Palamutun erken göstermesinin bir anlamı da bol olması demektir. Karadeniz'de bu sezon boydan boya bütün coğrafyada balık var, önceki sezonlarda bazı kesimlerde oluyor bazı kesimlerde de olmuyordu buda umutlarımızı arttırıyor" dedi.

Palamut için deniz suyu sıcaklığı uygun gitti

Palamudun bu sezon iyi görülmesinin nedenlerini doğal şartlar olarak belirten Arslan, "Palamut bir göç balığıdır. Hava şartlarına göre deniz suyu sıcaklıkları uygun olması halinde palamut Karadeniz'e göç ederek yumurtalarını bırakır. Yine bırakılan yumurtalar da hava şartlarına göre üreme olabilir. Bu sezon palamut için doğal koşulların uygun olduğunu görüyoruz. Diğer balık çaşitleri için ise henüz bir değerlendirme yapmak çok erken. Özellikle hamsi için Eylül ayını görmek gerekiyor. Ancak şuan da söyleyebileceğimiz palamut balığı hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürecek. Palamutla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Sezona daha bir ay olmasına rağmen sezona 700-800 gramlık iri palamutlarla başlayacağız" diye konuştu.

Kıyı balıkçıları 15 Ağustos'ta avlanmaya başlayacak

Kıyı balıkçıları için sezonun 15 Ağustos'ta açılacağını da hatırlatan Arslan, "Büyük balıkçılar 'Vira bismillah' demek için 1 Eylül'ü başlayacaklar ancak kıyı balıkçıları için 15 Ağustos'ta sezon açılacak. Kıyı balıkçılarının büyük teknelerle rekabeti söz konusu bile olmaz. Onlar sadece çaparileriyle avlanacak ama bizim beklentimiz uzatma ağlarıyla da avın serbest olması. Çünkü en azından büyük gırgır tekneleri sezona başlamadan kıyı balıkçıları biraz olsun avlanma imkanı bulsun" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Palamut Balığı Yeni Av Sezonu Öncesinde Bol Görünüyor - Son Dakika

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