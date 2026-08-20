Palamut Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Palamut Sezonu Başlıyor

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SÜRKOOP Başkanı Özkaya, bu yıl bol palamut avı beklendiğini, balıkçıların hazır olduğunu açıkladı.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkçıların bütün hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Bu sene palamut bol, bütün işaretler bunu gösteriyor. Son yılların palamudu en bol sezonunu geçireceğiz." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl ilk defa küçük ölçekli balıkçılar için palamut ve torik avcılığı sezonunun 15 gün öne çekilerek 15 Ağustos'ta başlatıldığını anımsatan Özkaya, yine ilk kez uzatma ağlarına müsaade edildiğini bildirdi.

Özkaya, palamut avına başlandığını, 1 Eylül'de endüstriyel balıkçıların sahneye çıkacağını belirterek, "Bu sene palamut bol, bütün işaretler bunu gösteriyor. Son yılların palamudu en bol sezonunu geçireceğiz. Yani herkesin sofrasında palamut bulunacak." diye konuştu.

Palamudun bol olduğu sezonlarda hamsinin az olduğuna işaret eden Özkaya, bunun, palamutların hamsiyle beslenmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

"Gençlerin sektörde kalmasını istiyoruz"

Balıkçıların bütün hazırlıklarını tamamlayarak ağlarını onardığını ve tekne bakımlarını yaptığını anlatan Özkaya, şunları ifade etti:

"Balıkçılar hazır ancak gittikçe artan girdiler var. Başta yakıt olmak üzere diğer girdiler balıkçıların üzerine yük olarak geliyor. Balık biraz pahalı olduğu zaman tüketici, 'biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak ucuz balık yemeyecek miyiz?' diye soruyor. Sucul kaynaklar 86 milyonun ortak malı. Burada tüketiciye, balıkçılara ve kamuya iş düşüyor. Kamu denetimini yapacak, balıkçı yer, zaman ve boy yasağına uyacak, tüketici de bu kurallara uymayan balığı tüketmeyecek. Çünkü biz sürdürülebilirlik istiyoruz. Umudumuz bu sene herkesin balık yemesi, mümkünse ucuz yemesi. Bereket çoğaldıkça arz-talep dengesiyle balık fiyatının düşmesini bekliyoruz."

Özkaya, denizlerin korumasının önemine işaret ederek, bol ve bereketli olarak büyüklerden aldıkları denizleri, çocuklara ve torunlara da bol, bereketli ve sürdürülebilir şekilde teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Herkesin ortak malı olan su ürünlerinin gelecek nesillere ulaştırılması gerektiğini belirten Özkaya, "Balık azaldıkça, genç nesil balıktan çekiliyor. Balıkçı tayfaları yaşlanmaya başladı. Biz, gençlerin bu sektörde kalmasını istiyoruz." dedi.

Özkaya, hep birlikte sürdürülebilir şekilde avcılık yaparak sezonu kazasız, belasız geçirmek istediklerini dile getirdi.

"Geleneksel balıkçılık destekleniyor"

Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla avlanan küçük ölçekli balıkçılar için sezonun 15 gün erkene çekilmesi kararını da değerlendiren Özkaya, şunları kaydetti:

"Endüstriyel balıkçılar yüklü miktarda balık yakalıyor. Küçük balıkçı zaten iki veya üç kasa balık avlayabiliyor. Avladığı balığı satmakta da sıkıntı yaşıyor, para kazanamıyor. Onun için şimdi 15 gün önceden, yani büyük endüstriyel balıkçılar sahaya girmeden söz konusu küçük balıkçılar ağını atıyor, balık yakalıyor, pazara sunup para kazanıyor. Bu durum, geleneksel balıkçılığı da destekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda adım attı. Bu yönden balıkçılar adına kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu faydayı geleneksel balıkçılar görür ve para kazanır."

Kaynak: AA

Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Sezonu Başlıyor - Son Dakika

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