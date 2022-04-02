Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

02.04.2022 10:33
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı 1. birleşimi gerçekleşti.

Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı 1. birleşimi gerçekleşti. Toplantıda 2021 yılında yapılan çalışmaları kapsayan faaliyet raporu meclis tarafından kabul edildi. Ayrıca mecliste 1 yıl boyunca görev yapacak olan Encümen üyeleri ile İhtisas Komisyonları üyeleri seçimle belirlendi.

Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin başkanlığında yapıldı. Pamukkale Belediyesinin 2021 yılı faaliyetlerini kapsayan rapor Belediye Meclis Salonu'ndaki birleşimde görüşüldü. 336 sayfadan oluşan Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporunun büyük emeklerle hazırlandığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "2021 yılında yapılan çalışmalarımızda hep halkımıza en doğru hizmeti sunmak için çabaladık. Her kesimden vatandaşımıza yönelik çalışmalar yaparak 2021 yılını başarıyla tamamladık. Bize bu konuda destek veren değerli meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, müdür, şef ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 2021 yılında yapılan çalışmalarımızın karşılığında çeşitli dallardaki yarışmalarda elde edilen 5 ulusal başarı bizleri mutlu etti. Pamukkaleli vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Örki'nin sunumunu yaptığı Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu, meclis tarafından kabul edildi.

Komisyon Üyeleri Seçildi

Öte yandan Pamukkale Belediye Meclisi'nde 1 yıl boyunca görev yapacak olan encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi gerçekleşti. Gizli oyla yapılan encümen üyeleri seçiminde 21 oy alan Rahmi Taşdan ve Recep Uzunca ile 20 oy alan Erkan Tıkıroğlu seçildi. İhtisas Komisyonlarında seçimler ise açık oyla gerçekleşti. Buna göre Birtan Şahan, Dilaver Yardım, Işık Yalçın, İlmi Köse ve Emin Tekin Plan ve Bütçe Komsiyonu'na seçilirken, Hüseyin Kaya, Recep Uzunca, Bülent Taylan Kaplan, Server Munis ve Süleyman Sırrı Kaya İmar Komisyonu'nu oluşturdu. Yapılan seçimlerde İdari ve Diğer İşler Komisyonu'na Hakkı Toker, Zehra Karabay, Ozan Topal, Bilal Güner ve Emin Tekin'den oluşurken, Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonu'na Hüseyin Acar, Bayram Kahraman, Serkan Tüğdür, Fikret Uzkuç ve Davut Pak seçildi. Rahmi Taşdan, Sevgi Çölhan, Ali Turan, Fikret Uzkuç ve Süleyman Sırrı Kaya Kültür ve Turizm Komisyonu'nda görev alırken, Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu'nu Mehmet Yara, Nail Şan, Kemal Yurtbekliyen, Mehmet Dönmez ve Erkan Tıkıroğlu oluşturdu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

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Süleyman Sırrı, Pamukkale, Avni Örki, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkale Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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