Panasonic'in Karı Yüzde 34,5 Düştü

Ekonomi

Japon elektronik üreticisi Panasonic'in Nisan- Eylül 2024 dönemi net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,5 düştü.

Osaka merkezli elektronik firması, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılının ilk yarısı kapsamlı bilançosunu duyurdu.

Buna göre 2024 mali yılının nisan-eylül döneminde firma net karı yüzde 34,5 düşerek 188,9 milyar yene (1,24 milyar dolar) geriledi.

Ülke içi ve ABD'de yeni elektrikli araç batarya tesislerinin inşa maliyetlerinin söz konusu kar düşüşüne etki ettiği kaydedildi.

Panasonic Holdings Group Finans Direktörü Umeda Hirokazu, gazetecilere açıklamada, firmanın batarya tedarik gücünün yüksekliğine dikkati çekerek, "ABD fabrikamız üçüncü çeyrekten itibaren tam kapasite çalışmaya geri dönecek." dedi.

Söz konusu 6 aylık periyotta firmanın satış gelirleri yüzde 3,2 artışla 4,25 trilyon yene (27,7 milyar dolar) yükseldi.

Güçlü satış rakamlarına, ev aletlerine yönelik talepte artış ile Japon yeninin döviz karşısında dönemsel değerlenmesi etki etti.