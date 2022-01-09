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Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu! - Son Dakika

Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!

09.01.2022 13:22
Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!

Bir iş bulma sitesinin paylaştığı verilere göre, 2021'de firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye olurken lojistik ve satış pozisyonlarında da önemli oranda ihtiyaç oluştu.

Bir online iş bulma sitesinin paylaştığı verilere göre, 2021 yılının en çok aranan pozisyonları "satış temsilcisi" ve "kurye/motorlu kurye" oldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, MUHASEBE ELEMANI...

Raporda eleman bulmakta sıkıntı çeken sektörler ile istihdam artışı olan iş alanları ve sektörler de açıklandı. 2021'de en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı olurken, motorlu kurye ihtiyacında ise patlama yaşandı.

İŞ BAŞVURULARINDAKİ ARTIŞIN 2022'DE DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sitenin 2021 yılı verilerine göre ilan sayıları önceki yıla oranla yüzde 30 artarken başvuru sayılarında ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Pandemi nedeni ile iş gücüne katılımda bir azalma söz konusu olmasına rağmen, yılın son çeyreğinde ekonomide yaşanan gelişmeler ve pandeminin etkilerinin azalması nedeniyle iş gücüne katılımda ve iş başvurularında artış yaşandı. 2022'de iş başvurularındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor.

İlanlarda patlama yaşandı! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye oldu

LOJİSTİKTE BÜYÜK İHTİYAÇ

2021 yılı verilerine göre en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, motorlu kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı oldu. Pandemi koşullarının sonucu olarak lojistik alanındaki pozisyonlarda önemli bir ihtiyaç oluştu. Kurye, depo elemanı, şoför, forklift operatörü gibi pozisyonlar için verilen ilan sayılarında önemli bir artış olurken, e-ticaret, online yemek ve market siparişi alanındaki talebin ve girişimlerin de artması ile motorlu kurye ihtiyacında patlama yaşandı.

Firmaların eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı pozisyonlardan bazıları ise şu şekilde oldu:

  • CNC Operatörü
  • Makine Operatörü
  • Yazılım Uzmanı
  • Grafiker-Web Tasarım Uzmanı
  • Yabancı Dil Çağrı Merkezi Elemanı
  • Depo Personeli
  • Şoför
  • Argon Kaynakçısı
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Güvenlik Görevlisi, İstihdam, Pandemi, Patlama, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu! - Son Dakika
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