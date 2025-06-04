Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
04.06.2025 15:23
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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara, kısa bir süre önce kullanıcılarına yaptığı bildirimde hesaplarda inceleme başlattığını duyurdu. Süreçte bakiyeler bloke edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 27 Mayıs tarihinde Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında kritik bir rol oynadığı tespit edilmişti. Ardından T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre mahkeme kararıyla Papara'ya kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı. Şimdi ise Papara'nın kullanıcılarına yaptığı bildirime göre hesaplarda inceleme başlatıldı.

BAKİYELER GEÇİCİ OLARAK BLOKE EDİLDİ

Papara tarafından binlerce kullanıcıya gönderilen e-posta'da "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre inceleme süreci boyunca hesaplara giriş yapılabilecek ancak bakiyeler kullanılamayacak. Papara, incelemenin hızlıca yapılacağını belirtti.

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi

Teknoloji, İnceleme, Güvenlik, Ekonomi, Kayyum, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123123As:
    Birşey soracagim . Devlet bankası dahi hem para yatırıp hem para çekiyor millet . Madem yasadışı bahis yasak neden bugüne kadar insanların bu bataklıkta iyice batmalari beklendi ? 54 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    ali koca sorun o bilir 0 0 Yanıtla
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