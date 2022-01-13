Papara ile turizm harcamalarında kartsız ödeme dönemi başlayacak

Elektronik para hizmeti veren Papara, turizm yönetim platformu HotelRunner ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında HotelRunner bünyesindeki 41 bini aşkın tesis, ödeme işlemlerini Papara ile gerçekleştirecek.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle oteller ve kısa dönem kiralama tesisleri gibi birçok turizm işletmesi, müşterilerine hızlı ve güvenli ödeme alternatifleri sunabilecek. HotelRunner bünyesinde yer alan 41 binden fazla konaklama tesisi, Papara'nın ödeme alt yapısını hizmet verdikleri sistemlere entegre ederek kolayca ödeme alabilecek.

PAPARA, HOTELRUNNER İŞ BİRLİĞİYLE TATİLDE DE YANINIZDA

Konuya ilişkin Papara'dan yapılan yazılı açıklamada, "HotelRunner'ın online ödeme yöntemleri arasına katılan Papara ile oteller, Papara hesabı olan müşterilerine Papara QR ile tesis içerisinde ve Papara Checkout ile doğrudan web sitesinden rezervasyon anında hızlı ve pratik ödeme imkanı sunabilecek. 11 milyondan fazla Papara kullanıcısı, HotelRunner ağında bulunan tesislerin sunduğu oda, restoran, transfer ve tur gibi hizmet ödemelerini nakde ihtiyaç duymadan Papara QR ile güvenli, hızlı ve temassız yapabilecek. Üstelik nakit taşımanın zor olduğu spor salonu, havuz ve SPA gibi alanlar da buna dahil…" denildi.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE DE KULLANICILARIMIZIN YANINDAYIZ"

Sağladıkları hizmetlerle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı, yapılan iş birliği ile turizm sektörüne de yeni bir soluk getireceklerini vurguladı: Karslı yaptığı açıklamada, "Alışılagelmiş finansal hizmetler karşısında rekabetçi ve kullanıcı odaklı çözümler sunan bir FinTech kuruluşuyuz. Farklı sektörlerle entegre olmayı, kolektif çalışmayı ve hem kullanıcılarımız hem de iş birliği içerisinde olduğumuz herkese benzersiz bir finans deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. HotelRunner ile yaptığımız iş birliği neticesinde turizm işletmeleri, web siteleri ve rezervasyon sistemleri üzerinden Papara ile ödeme alabilecek. Turizm sektörü de Papara'nın benzersiz finans deneyimini yaşayacağı için mutluyum" dedi.

"GÜVENİLİR, HIZLI VE KOLAY ÖDEME YÖNTEMLERİNİ TESİSLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ"

Yenilikçi ve geniş ürün yelpazesi ile oteller, online seyahat acenteleri ve çeşitli teknoloji sağlayıcılarını tek bir platformda bir araya getirdiklerini belirten HotelRunner Kurucu Ortağı Arden Agopyan, Papara ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendirerek, "Bünyemizdeki konaklama tesislerimizi gerek kendi ürün ve hizmetlerimizle gerek özenle kurduğumuz iş ortaklıkları ile desteklemeye devam ediyoruz. Teknolojiyi kullanarak kendi sektörlerine en yenilikçi çözümleri sunan HotelRunner ve Papara'nın iş birliği, turizm ve konaklama sektör paydaşları için yeni misafirlere ulaşmayı sağlayacak büyük bir açılım olacak. HotelRunner olarak milyarlarca lira değerinde işleme, ileri seviye teknolojimizle aracılık ediyoruz. Ödeme yöntemlerimiz arasına Papara'nın katılması konaklama tesisi iş ortaklarımız, Papara ve tüm turizm sektörü için önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan iş birliği sonucu 2022 yılında Türkiye'den 7 bin tesisin Papara ile buluşturulması hedefleniyor. İki şirket, 9 - 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT'te (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) HotelRunner standında turizm sektörüyle bir araya gelecek ve iş birliklerini tanıtacak.