Pasinler termal tesislerine konaklama yatırımı

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Pasinler Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Pasinler Bungalov Evler Konaklama Tesisleri Projesi" destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Ajans uzmanları katıldı.

Proje kapsamında; ilçenin konaklama ihtiyacının giderilmesi ve turizm kapasitesinin arttırılması amacıyla Pasinler Belediyesi'ne ait termal tesis kampüsü içerisinde bulunan 10 bin m'lik kısımda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılması ve mevcut kampüs içerisine 60 metrekarelik 12 adet bungalov ev inşa edilmesi planlanıyor.

Toplam bütçesi yaklaşık 1,8 milyon TL olan ve 1,2 milyon TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek proje ile kurulması planlanan termal tesisler hem yeni konaklama alternatifleri olarak turizme kazandırılacak hem de yeni istihdam alanları açılarak bölgenin iş gücüne katılım oranı arttırılacak.

Ayrıca Erzurum'a kış sporları ve kış turizmi amacıyla gelen turistler için alternatif bir alan daha oluşturulacak ve bu sayede turistlerin bölgede kalma süresi uzatılırken turizm gelirinde de artış sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilk yıl için 300 bin ziyaretçi hedefi olan tesislerin tanıtımı amacıyla düzenlenecek 1. Pasinler Termal Turizm Şenliği sayesinde proje daha geniş kitlelere ulaşabilecek. Yapılacak olan çalıştaylar ve konferanslar sonucunda Pasinler Termal Turizm Master Planı oluşturulacak ve bu alanda kısa, orta ve uzun vade planlar hazırlanacak. Böylelikle projenin sürekliliği ve verimliliği sağlanacak, gelecekte yapılacak yeni yatırımlar için altyapı oluşturulmuş olacak. - ERZURUM