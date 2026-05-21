Pegasus'tan Overwatch AI ile İşbirliği

21.05.2026 13:41
Pegasus İnovasyon Merkezi, Overwatch AI ile yapay zeka destekli platform geliştirecek.

Pegasus İnovasyon Merkezi, Overwatch AI ile stratejik yatırımcı ve tasarım ortağı olarak işbirliği yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren ve Pegasus Hava Yolları için küresel teknoloji ekosistemiyle işbirlikleri geliştiren Pegasus İnovasyon Merkezi, pilotlar, kabin ekipleri ve operasyonda çalışanların kritik bilgiye daha hızlı erişmesini sağlayan yapay zeka destekli platformun geliştirilmesi için Overwatch AI ile çalışıyor. Pegasus, aynı zamanda platformu operasyonlarında aktif olarak kullanıyor.

Hava yolu operasyonlarının ihtiyaçlarına özel geliştirilen platform, teknik konular, operasyonel prosedürler ve havalimanı gereklilikleri gibi farklı başlıklarda ekiplerin doğal dil üzerinden bilgiye hızlı erişmesini sağlıyor. Eski hava yolu pilotu Leo Kotil ile teknoloji girişimcisi Nikita Kaeshko tarafından kurulan Overwatch AI ile geliştirilen yapı, aylık 30 bin uçuş operasyonunda kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık, dijitalleşmeyi operasyonel mükemmeliyetin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Fındık, Overwatch AI ile yürüttükleri kapsamlı işbirliği sayesinde ekiplerinin kritik bilgilere daha hızlı erişmesini ve operasyonel süreçlerde daha etkin karar almasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Yapay zekanın havacılık operasyonlarında yaratacağı dönüşümün sektör için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

