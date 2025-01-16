Petkim Ege İhracat Şampiyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Petkim Ege İhracat Şampiyonu

Petkim Ege İhracat Şampiyonu

Petkim, EİB 2024 listesinde genel ve kimya kategorisinde birinci olarak ihracat şampiyonu oldu.

16.01.2025 12:22
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Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2024' listesinde hem genel sıralamada hem de kimya sektörü kategorisinde birinci sıradaki yerini koruyarak Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu oldu.

Türkiye'nin en büyük entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, bu yıl da ihracatta gösterdiği performans ile öne çıkıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) 2024 İhracatın Yıldızları listelerine göre Petkim, hem genel kategori hem de kimya sektörü kategorisinde sırlamada zirvedeki yerini korudu. 15 Ocak tarihinde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde şirketin ödülü, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev'e takdim edildi.

449 milyon dolarlık ihracat

Yapılan açıklamaya göre, petrokimya şirketi Petkim, 2024 yılı sonu itibarıyla dolaylı ve doğrudan toplam 449 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, bu başarı ile hem Ege Bölgesi'nin hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya yönelik kararlığını bir kez daha ortaya koydu. - İZMİR

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Finans, Petkim, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petkim Ege İhracat Şampiyonu - Son Dakika

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