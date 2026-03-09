Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Takip Ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

İran-İsrail-ABD savaşının enerji piyasalarındaki etkisi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 dolara kadar çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğinin altını çizen Şimşek, bu tür şokların kalıcı olmadığını olmadığını geçmiş tecrübelerle sabit olduğunu aktardı. Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor." - ANKARA