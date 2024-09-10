Petrol Ofisi'nden 15 Gün Babalık İzni - Son Dakika
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Ekonomi

Petrol Ofisi'nden 15 Gün Babalık İzni

Petrol Ofisi\'nden 15 Gün Babalık İzni

Petrol Ofisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesindeki tüm erkek çalışanlar için 15 iş gününe çıkartarak çalışan deneyiminde önemli bir adım attı. Şirket bu kararla babaların hem iş yerinde hem de evde daha dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

10.09.2024 09:47
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Petrol Ofisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesindeki tüm erkek çalışanlar için 15 iş gününe çıkartarak çalışan deneyiminde önemli bir adım attı. Şirket bu kararla babaların hem iş yerinde hem de evde daha dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelenlerinden Petrol Ofisi Grubu, çalışanlarının yaşam kalitesini artırma ve aile içi sorumlulukların eşit şekilde paylaşılmasını destekleme konusundaki kararlılığını bir adım daha ileriye taşıdı. Yapılan açıklamaya göre şirket, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında özel sektör çalışanları için öngörülen 5 iş günlük babalık izni süresini kendi bünyesinde 15 iş gününe (3 hafta) çıkarttı. Bu adım, çalışan babaların ihtiyaçlarını gözetmek, onların esenliklerini artırmak ve aile içindeki sorumlulukları daha adil bir şekilde paylaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla atıldı. Şirket, bu değişiklikle babaların hem iş yerinde hem de evde daha dengeli bir yaşam sürdürebilmelerini hedefliyor.

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Yüksel Kocagöz, konuyla ilgili açıklamasında, "Çalışanlarımızın hem iş hem de aile yaşamlarında daha iyi bir denge kurabilmeleri için babalık iznini genişletmeye karar verdik. Babalık izni süresinin uzatılması, erkek çalışanlarımızın ailelerine daha fazla zaman ayırabilmelerine ve çocuklarının ilk dönemlerinde yanlarında olabilmelerine olanak tanıyacak. Bu değişikliğin hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için olumlu etkiler oluşturacağına inanıyoruz. Şirket kültürümüzün bir yansıması olarak gördüğümüz bu düzenlemeyi, çalışanlarımıza daha iyi bir iş ve yaşam dengesi sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çalışanlarımızın ailevi ihtiyaçlarını ve genel esenliklerini ön planda tutarak onların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarını dengede tutmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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