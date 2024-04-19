Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Dolar Kuru Beklentisi Düştü

Piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından oluşturulan ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası enflasyon beklentileri
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 ihtimalle yüzde 30,00 - 33,99 aralığında, yüzde 38,96 ihtimalle yüzde 34,00 - 37,99 aralığında, yüzde 13,30 ihtimalle ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında, yüzde 34,38'inin beklentilerinin yüzde 34,00 - 37,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 38,00 - 41,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 ay sonrası enflasyon beklentileri
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 ihtimalle yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 52,52 ihtimalle yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 9,08 ihtimalle ise yüzde 26,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 12,50'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 - 30,99 aralığında olduğu gözlendi.
Faiz beklentileri
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.
Döviz kuru beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.
GSYH büyüme beklentileri
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Dolar Kuru Beklentisi Düştü - Son Dakika
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