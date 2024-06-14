Piyasa Katılımcıları Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisini Düşürdü

Ekonomi

Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu ayki anket döneminde 37,75 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarını paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlarda katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentiler

2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00 - 33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00 - 37,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 35,48'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında, yüzde 24,19'unun beklentilerinin yüzde 34,00 - 37,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00 - 18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00 - 22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81'inin beklentilerinin yüzde 15,00 - 18,99 aralığında, yüzde 50,88'inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 22,99 aralığında, yüzde 14,04'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL