Piyasalar, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanakları ile ABD'nin ÜFE verisini bekliyor - Son Dakika
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Piyasalar, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanakları ile ABD'nin ÜFE verisini bekliyor

11.10.2022 10:50
Piyasalar, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanakları ile ABD'nin ÜFE verisini bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentiler artarken, dikkatler bankanın yarın açıklanacak son toplantısına ait tutanaklar ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentiler artarken, dikkatler bankanın yarın açıklanacak son toplantısına ait tutanaklar ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi.

Fed'in agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair korkular giderek güçlenirken, para politikasının seyri açısından önem taşıyan veriler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

ABD'de geçen hafta ekonomik aktivitenin soğumadığını gösteren istihdam verileri agresif para politikalarının devam edeceği endişelerini artırırken, bu durum pay piyasalarındaki satış baskısının da devam etmesine neden oluyor.

Fed yetkililerinin "şahin" tondaki söylemleri de sürerken, yarın Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen son toplantısına ait tutanaklar piyasalar için önem taşıyor.

Analistler, Fed'in politika faizini üçüncü kez 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükselttiği ve faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdiği son toplantının tutanaklarında, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylül toplantısında enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğine dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatan analistler, yarın yayımlanacak tutanaklarda da enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ifadelerin kullanılacağı öngörüsünde bulunuyor.

Analistler, eylül ayı tutanaklarının, resesyona yol açmadan enflasyonu kontrol altına almaya çalışan yetkililerin değerlendirmelerine dair fikir verebileceğini belirtiyor.

-Üretici enflasyonun yıllık bazda yavaşlaması bekleniyor

Veri gündeminde gözler ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verisine çevrilirken, ülkede yarın Türkiye saati ile 15.30'da yayımlanacak ÜFE de yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 azalan ÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 artış kaydetmesi öngörülüyor. Ülkede ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,7 artan ÜFE'nin eylülde yüzde 8,4 yükselmesi tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini dile getirdi.

Açıklanacak verilerde görülebilecek enflasyonda düşüş eğiliminin Fed'i faiz artırım sürecinde yavaşlatabileceğini belirten analistler, bunun da piyasaları pozitif etkileyebileceğini kaydetti.

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New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanakları ile ABD'nin ÜFE verisini bekliyor - Son Dakika

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