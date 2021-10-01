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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

01.10.2021 13:07
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 azalışla 1.398,86 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 azalışla 1.398,86 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,53 puan değer kaybetti.

Dün 1.406,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,46 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 1.398,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.394,55 ve en yüksek 1.400,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.755 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1579, sterlin/dolar paritesi 1,3497 ve dolar/yen paritesi 111,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8650 liradan, avro 10,2610 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1,755 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 kayıpla 77,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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