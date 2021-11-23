Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 artışla 1.777,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,76 puan değer kazandı.

Dün 1.755,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,23 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.756,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.746,36, en yüksek ise 1.791,82 ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 1,99, sanayi endeksi yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Şişecam, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.797,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 114,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,2720 liradan, avro 13,8200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.797,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 78,2 dolardan işlem görüyor.