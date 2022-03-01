Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

01.03.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 1.983,69 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 1.983,69 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,50 puan değer kazandı.

Dün 1.946,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,95 puan ve yüzde 1,18 değer kazancıyla 1.969,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.969,13 ve en yüksek 1.994,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,27, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 1,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.916 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1198, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 114,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,9290 liradan, avro 15,5980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.916,30 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,6 yükselişle 101,3 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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