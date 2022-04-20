Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

20.04.2022 13:17
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 azalışla 2.518,95 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 azalışla 2.518,95 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,29 puan değer kaybetti.

Dün, 2.519,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,0 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 2.528,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.502,43, en yüksek ise 2.530,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,06 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Petkim, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.950 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,62, bileşik getirisi yüzde 21,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,3030 ve dolar/yen paritesi 128,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6570 liradan, avro 15,9090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.950 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 107,6 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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