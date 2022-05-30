Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

30.05.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,78 artışla 2.506,67 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,78 artışla 2.506,67 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,83 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.438,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,05 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 2.466,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.466,70, en yüksek ise 2.509,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,46, sanayi endeksi yüzde 2,25, hizmetler endeksi yüzde 3,12 ve teknoloji endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Sabancı Holding oldu.

Altının onsu 1.858 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 127,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,3780 liradan, avro 17,6250 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.858 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 115,9 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

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